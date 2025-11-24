- И только 18% столичных школьников отметили, что говорят исключительно на украинском языке, рассказал заместитель руководителя Секретариата Уполномоченного по защите государственного языка Сергей Сиротенко.
- Он представил результаты опроса, который провели Государственная служба качества образования и языковой омбудсмен.
"Играет важную роль": кто ответственен за язык образовательного процесса в школах
- Руководитель школы ответственный за обеспечение украиноязычного образовательного процесса.
- Также за контроль языковых компетенций педагогов.
Руководитель школы ответственен за то, чтобы образовательный процесс в его учебном заведении происходил на украинском языке. Ведь он заключает соглашения с каждым учителем.
Поэтому отвечает за то, чтобы педагоги выполняли условия соглашения. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление языкового омбудсмена Елены Ивановской в интервью Радио Свобода.
Смотрите также Значительное влияние России: почему киевские школьники общаются на языке агрессора
Кто ответственен за языковой вопрос в школе?
Ивановская говорит, что глава школы как лидер своего коллектива должен показывать пример. И следить за языковыми компетенциями педагогов. Именно руководитель должен создавать и отстаивать атмосферу украиноязычности в своем учебном заведении. Именно он, по мнению Уполномоченного, играет важную роль в этом вопросе.
Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.
Также языковой омбудсмен заявила, что уважает работу учителей в таких сверхсложных условиях, но они должны сохранять языковую гигиену и языковую устойчивость.
Пусть каждый учитель поймет, что он осуществляет миссию очень важную. И эта миссия не только заключается в том, чтобы поделиться своими знаниями во время урока. Ученик смотрит на своего учителя широко раскрытыми глазами. И он все замечает, и он подражает,
– заявила Ивановская.
Поэтому педагоги, по словам Уполномоченного, должны быть устойчивыми к языку и показывать ученикам соответствующий пример.
Смотрите также "Гарантированно русский": автор текста Радиодиктанта рассказала о языковой ситуации в Киеве
Какова языковая ситуация в школах Киева?
- В Киеве почти четверть (24%) учителей общаются во время уроков на русском, еще 40% – во время перерывов. Относительно учеников – общаются на негосударственном языке на уроках 66%, на переменах – 82%.