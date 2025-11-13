"Гарантовано російська": авторка тексту Радіодиктанту розповіла про мовну ситуацію у Києві

У Києві російською мовою на уроках спілкуються 66% учнів, а на перервах – 82%, за даними опитування. Письменниця Євгенія Кузнєцова звернулася до тих, хто переймається російськомовністю юних людей.

Вона запропонувала перенестися в Київ її юності, коли письменниці було 16 і більше років – тобто на менше ніж покоління тому. Деталі розповідає 24 Канал з посиланням на повідомлення Кузнєцової у фейсбуці.

Якою була мовна ситуація у Києві раніше?

Письменниця пригадала ситуацію під час свого вступу в університет.

У приймальній комісії зі мною говорять російською. Я на це навіть не звертаю уваги – запам'ятала це, тому що розказувала дідусеві і процитувала секретарку і він мені сказав "Оце в університеті Шевченка і російською?". По книжки я їжджу на Петрівку – там 99% книжок російською. Українська – один маргінальний намет. Читаю собі російською, а що тут такого? Так було завжди на моїй пам'яті,

– поділилася авторка "Треба жити!".

Також зауважила, що не пройшла жодної співбесіди українською мовою за всі роки студентства і післястудентства. Під час робота в дитсадочку весь персонал і до дітей і між собою говорив російською. Під час пошуку роботи в журналістиці всюди просили "грамотный русский язык". Кузнєцова каже: горда, що він у неї грамотний.

Їду в маршрутці і думаю, чи сказати "На зупинці, будь ласка", щоб на тебе обернулась вся маршрутка? Часто обираєш цього не робити, спокійно з іншими переходиш на російську, бо що тут такого?

– розповіла вона.

Письменниця також каже, що характеристика нових знайомих у розмовах з сестрою часто починається зі слів "Балакає по-українськи!". А україномовність здається достатньою підставою для глибокої дружби.

Не повірите, яка розкіш зараз знати багатьох гімняних україномовних людей і навіть не прощати їм усього за українську,

– каже Кузнєцова.

Письменниця також зауважила, що встигла повчитись за кордоном і усвідомила багато з того, чого не розуміла раніше. Як і люди з її оточення.

Вже з'явилось багато україномовних робіт, бульбашка розширилась, все це здається прекрасним. Але всюди, де гроші (видання про бізнес, гламур) – там російська мова. Всюди, де хоч трохи віє заможністю – дорогі магазини, ресторани, готелі – там гарантовано російська,

– розповіла письменниця.

І акцентувала на вічній боротьбі зі сферою послуг: офіціанти, заклади з російським меню, думки, чи перейдуть з тобою на українську? Суперечки, коли є сили, коли нема – записки "Я б лишила вам чайові, якби ви сказали мені хоч одне слово українською".

Водночас весь інстаграм російською, весь стендап російською, все те, що модно-молодьожно – російською,

– каже вона.

І зізнається: ніколи не думала, що доживе до такого становища української, яке бачить зараз. І часто про це каже. Краще б, додає Кузнєцова, цей поступ сповільнився на пару поколінь і Україна за такий екстерн не платила б так дорого. Але це вирішили за нас. У суспільства спрацював механізм захисту. Не без проблем, але про них окремо.

Зате топкорупція в Україні досі російськомовна. Це навіть трошки тішить,

– резюмувала вона.

