"Гарантированно русский": автор текста Радиодиктанта рассказала о языковой ситуации в Киеве

В Киеве на русском языке на уроках общаются 66% учеников, а на переменах – 82%, по данным опроса. Писательница Евгения Кузнецова обратилась к тем, кто озабочен русскоязычностью юных людей.

Она предложила перенестись в Киев ее юности, когда писательнице было 16 и более лет – то есть на менее чем поколение назад. Детали рассказывает 24 Канал со ссылкой на сообщение Кузнецовой в фейсбуке.

Какой была языковая ситуация в Киеве раньше?

Писательница вспомнила ситуацию во время своего поступления в университет.

В приемной комиссии со мной говорят на русском. Я на это даже не обращаю внимания – запомнила это, потому что рассказывала дедушке и процитировала секретаршу и он мне сказал "Это в университете Шевченко и на русском?". За книжками я езжу на Петровку – там 99% книг на русском. Украинский – одна маргинальная палатка. Читаю себе на русском, а что тут такого? Так было всегда на моей памяти,

– поделилась автор "Надо жить!".

Также заметила, что не прошла ни одного собеседования на украинском языке за все годы студенчества и послестуденчества. Во время работа в детском саду весь персонал и к детям и между собой говорил на русском. Во время поиска работы в журналистике везде просили "грамотный русский язык". Кузнецова говорит: гордая, что он у нее грамотный.

Еду в маршрутке и думаю, или сказать "На остановке, пожалуйста", чтобы на тебя обернулась вся маршрутка? Часто выбираешь этого не делать, спокойно с другими переходишь на русский, потому что что здесь такого?

– рассказала она.

Писательница также говорит, что характеристика новых знакомых в разговорах с сестрой часто начинается со слов "Балакает по-украински!". А украиноязычность кажется достаточным основанием для глубокой дружбы.

Не поверите, какая роскошь сейчас знать многих гимняных украиноязычных людей и даже не прощать им всего за украинский,

– говорит Кузнецова.

Писательница также отметила, что успела поучиться за рубежом и осознала многое из того, чего не понимала раньше. Как и люди из ее окружения.

Уже появилось много украиноязычных работ, пузырь расширился, все это кажется прекрасным. Но везде, где деньги (издание о бизнесе, гламур) – там русский язык. Всюду, где хоть немного веет состоятельностью – дорогие магазины, рестораны, гостиницы – там гарантированно русский,

– рассказала писательница.

И акцентировала на вечной борьбе со сферой услуг: официанты, заведения с русским меню, мысли, перейдут ли с тобой на украинский? Споры, когда есть силы, когда нет – записки "Я бы оставила вам чаевые, если бы вы сказали мне хоть одно слово на украинском".

В то же время весь инстаграм на русском, весь стендап на русском, все то, что модно-молодежно – на русском,

– говорит она.

И признается: никогда не думала, что доживет до такого положения украинского, которое видит сейчас. И часто об этом говорит. Лучше бы, добавляет Кузнецова, этот прогресс замедлился на пару поколений и Украина за такой экстерн не платила бы так дорого. Но это решили за нас. У общества сработал механизм защиты. Не без проблем, но о них отдельно.

Зато топ-коррупция в Украине до сих пор русскоязычная. Это даже немножко радует,

– резюмировала она.

