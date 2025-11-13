"Гарантированно русский": автор текста Радиодиктанта рассказала о языковой ситуации в Киеве
- В Киеве 66% учащихся общаются на русском языке на уроках, а 82% – на переменах.
- Писательница Евгения Кузнецова отмечает, что в ее молодости в Киеве русский язык доминировал во многих сферах, включая образование и работу.
В Киеве на русском языке на уроках общаются 66% учеников, а на переменах – 82%, по данным опроса. Писательница Евгения Кузнецова обратилась к тем, кто озабочен русскоязычностью юных людей.
Она предложила перенестись в Киев ее юности, когда писательнице было 16 и более лет – то есть на менее чем поколение назад. Детали рассказывает 24 Канал со ссылкой на сообщение Кузнецовой в фейсбуке.
Какой была языковая ситуация в Киеве раньше?
Писательница вспомнила ситуацию во время своего поступления в университет.
В приемной комиссии со мной говорят на русском. Я на это даже не обращаю внимания – запомнила это, потому что рассказывала дедушке и процитировала секретаршу и он мне сказал "Это в университете Шевченко и на русском?". За книжками я езжу на Петровку – там 99% книг на русском. Украинский – одна маргинальная палатка. Читаю себе на русском, а что тут такого? Так было всегда на моей памяти,
– поделилась автор "Надо жить!".
Также заметила, что не прошла ни одного собеседования на украинском языке за все годы студенчества и послестуденчества. Во время работа в детском саду весь персонал и к детям и между собой говорил на русском. Во время поиска работы в журналистике везде просили "грамотный русский язык". Кузнецова говорит: гордая, что он у нее грамотный.
Еду в маршрутке и думаю, или сказать "На остановке, пожалуйста", чтобы на тебя обернулась вся маршрутка? Часто выбираешь этого не делать, спокойно с другими переходишь на русский, потому что что здесь такого?
– рассказала она.
Писательница также говорит, что характеристика новых знакомых в разговорах с сестрой часто начинается со слов "Балакает по-украински!". А украиноязычность кажется достаточным основанием для глубокой дружбы.
Не поверите, какая роскошь сейчас знать многих гимняных украиноязычных людей и даже не прощать им всего за украинский,
– говорит Кузнецова.
Писательница также отметила, что успела поучиться за рубежом и осознала многое из того, чего не понимала раньше. Как и люди из ее окружения.
Уже появилось много украиноязычных работ, пузырь расширился, все это кажется прекрасным. Но везде, где деньги (издание о бизнесе, гламур) – там русский язык. Всюду, где хоть немного веет состоятельностью – дорогие магазины, рестораны, гостиницы – там гарантированно русский,
– рассказала писательница.
И акцентировала на вечной борьбе со сферой услуг: официанты, заведения с русским меню, мысли, перейдут ли с тобой на украинский? Споры, когда есть силы, когда нет – записки "Я бы оставила вам чаевые, если бы вы сказали мне хоть одно слово на украинском".
В то же время весь инстаграм на русском, весь стендап на русском, все то, что модно-молодежно – на русском,
– говорит она.
Интересно! Языковой омбудсмен призвала лишить русский язык особой защиты в Украине. Об этом написали на странице Уполномоченного по защите государственного языка.
И признается: никогда не думала, что доживет до такого положения украинского, которое видит сейчас. И часто об этом говорит. Лучше бы, добавляет Кузнецова, этот прогресс замедлился на пару поколений и Украина за такой экстерн не платила бы так дорого. Но это решили за нас. У общества сработал механизм защиты. Не без проблем, но о них отдельно.
Зато топ-коррупция в Украине до сих пор русскоязычная. Это даже немножко радует,
– резюмировала она.
Кто такая Евгения Кузнецова?
- Автором нынешнего текста Радиодиктанта стала писательница Евгения Кузнецова.
- Текст назывался "Надо жить!".
- Кузнецова – украинская писательница, автор художественных романов "Спросите Миечку", "Лестница" и "Овцы целые".
- Также в ее активе – нонфикшн о языковой реальности в СССР "Язык-меч. Как говорила Советская империя", артбук об украинских кулинарных привычках "Готовим в печали" и мальопис "История украинского борща".
- Роман "Лестница" стал книгой года BBC в 2023 году и вошел в короткий список литературной премии Центральной Европы Angelus в 2025 году.