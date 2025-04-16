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16 квітня, 18:05
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Кремінь заявив, що рекордна кількість українців спілкується рідною мовою

Марія Волошин
Основні тези
  • Рекордна кількість українців спілкується державною мовою не лише в офіційній комунікації, а й в побуті.
  • При цьому як на території України, так і за її межами, повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Станом на сьогодні рекордна кількість українців спілкується державною мовою. При цьому не лише в офіційній комунікації, а й в побуті.

Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь в інтерв'ю Укрінформу, зазначає 24 Канал. І додав, що мовиться про статистику не лише у нашій державі.  

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Скільки українців спілкується державною

Мовний омбудсмен каже, що сьогодні, згідно з багатьма дослідженнями, маємо рекордну кількість громадян, які спілкуються українською мовою як в офіційній комунікації, так і в побуті. При цьому як на території України, так і за її межами. 

Він зазначив, що повномасштабне вторгнення продемонструвало, що відмова українців від російської є не просто мовним вибором, а глибоким світоглядним рішенням – це відмова від мови країни-агресора.

Нагадаємо, що 15 березня 2024 року уряд схвалив розроблену Міністерством культури та інформаційної політики Державну цільову національно-культурну програму забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на період до 2030 року.

До теми Кремінь назвав місто, яке лідирує у порушенні мовного закону

Де найбільше випадків порушення мовного законодавства 

  • У першому кварталі 2025 року Уповноважений із захисту державної мови отримав 646 звернень щодо порушення мовного закону.
  • Найбільше повідомлень надійшло з Києва (261 звернення), Одеської області (84), Харківщини (71).
  • Найбільше скарг мовний омбудсмен отримав на сферу обслуговування (307 звернень), зовнішню рекламу (128 звернень), освітню галузь (54 скарги, найбільше за січень-березень 2025 – на університети (17). Решта – про порушення законодавства педагогічними та науково-педагогічними працівниками закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої та вищої освіти.