Кремінь заявив, що рекордна кількість українців спілкується рідною мовою
- Рекордна кількість українців спілкується державною мовою не лише в офіційній комунікації, а й в побуті.
- При цьому як на території України, так і за її межами, повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.
Станом на сьогодні рекордна кількість українців спілкується державною мовою. При цьому не лише в офіційній комунікації, а й в побуті.
Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь в інтерв'ю Укрінформу, зазначає 24 Канал. І додав, що мовиться про статистику не лише у нашій державі.
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Скільки українців спілкується державною
Мовний омбудсмен каже, що сьогодні, згідно з багатьма дослідженнями, маємо рекордну кількість громадян, які спілкуються українською мовою як в офіційній комунікації, так і в побуті. При цьому як на території України, так і за її межами.
Він зазначив, що повномасштабне вторгнення продемонструвало, що відмова українців від російської є не просто мовним вибором, а глибоким світоглядним рішенням – це відмова від мови країни-агресора.
Нагадаємо, що 15 березня 2024 року уряд схвалив розроблену Міністерством культури та інформаційної політики Державну цільову національно-культурну програму забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на період до 2030 року.
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Де найбільше випадків порушення мовного законодавства
- У першому кварталі 2025 року Уповноважений із захисту державної мови отримав 646 звернень щодо порушення мовного закону.
- Найбільше повідомлень надійшло з Києва (261 звернення), Одеської області (84), Харківщини (71).
- Найбільше скарг мовний омбудсмен отримав на сферу обслуговування (307 звернень), зовнішню рекламу (128 звернень), освітню галузь (54 скарги, найбільше за січень-березень 2025 – на університети (17). Решта – про порушення законодавства педагогічними та науково-педагогічними працівниками закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої та вищої освіти.