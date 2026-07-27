У школі Харкова під час урочистості лунала російська музика та вірші

В одній зі шкіл Харкова під час святкової події лунав контент мовою агресора. Під час проведення урочистості викладачі використали російську музику та вірші російських авторів.

Про це повідомила представниця уповноваженого із захисту державної мови Вікторія Меренкова.

Що відомо про подію

Про подію у школі Меренковій повідомили батьки учнів початкових класів. Після їхнього звернення представниця уповноваженого із захисту державної мови здійснила перевірку щодо порушення законодавства.

Під час святкового заходу для учнів початкової школи педагогічні працівники використовували музичний репертуар і поетичні твори російських авторів,

– уточнила вона.

Перевірка засвідчила порушення мовного законодавства. Його зафіксували.

Меренкова також повідомила, що вчителі пояснили своє рішення використати російський контент проханням окремих батьків. Вони хотіли "полегшити дітям сприйняття української мови, оскільки вдома вони спілкуються російською".

Школа існує не для того, щоб пристосовуватися до мовних звичок. Її місія – навчати, виховувати й формувати український мовний простір. Саме в закладі освіти дитина має чути якісну українську мову, українську пісню, українське слово. І це не рекомендація – це вимога Закону,

– наголосила представниця уповноваженого із захисту державної мови.

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