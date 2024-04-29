Скільки учнів спілкується з однокласниками на перерві лише українською мовою
Школярі в Україні на перервах повинні спілкуватися лише українською мовою. Однак державною у цей час освітнього процесу комінікує лише 49% учнів.
Натомість 58% школярів розмовляє українською під час уроків. Такі результати продемонстрував моніторинг щодо забезпечення функціонування державної мови в освітньому процесі у школах.
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Якою мовою спілкуються учні на перервах
Так, 7% старшокласників між уроками говорять переважно російською. 14% учнів випускних класів – і російською, і українською.
Що цікаво, зараз більше батьків каже, що навчання у школах відбувається виключно українською мовою.
У Державній службі якості освіти України при цьому наголосили, що уроки української мови та літератури відіграють надзвичайно важливу роль у формуванні та розвитку національної ідентичності та мають значення як для освіти, так і для виховання молодого покоління.
У звіті Служби також мовиться про те, що 97% вчителів використовують тільки українську мову під час уроку. 92% спілкуються нею і на перервах.
82% учнів розповіли, що педагоги розмовляють під час уроків тільки українською. 74% зазначили, що освітяни спілкуються нею і під час перерви.
7% педагогів зауважили, що на перервах кількість дітей, що розмовляють як українською, так і російською, зростає.
У Службі вважають, що такий підхід сприяє збереженню рідної мови, розвитку комунікативних навичок і національної свідомості серед дітей.
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Як ставляться українці до російської мови в офіційному спілкуванні
- Українці – проти мови агресора в офіційному спілкуванні.
- 81% краян бажає усунути російську з цієї сфери, свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).
- Станом на лютий 2024 року 66% українців були переконані, що російську треба усунути з офіційного спілкування.
- Ще 24% опитаних вважають, що мова агресора може стати офіційною в регіонах, де більшість людей цього хоче.