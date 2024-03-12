Такі дані опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС). Станом на лютий 2024 року 66% українців переконані, що російську треба усунути з офіційного спілкування.

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Як ставляться українці до російської мови в офіційному спілкуванні

Ще 24% опитаних вважають, що мова агресора може стати офіційною в регіонах, де більшість людей цього хоче.

Однак серед них 15% проти того, аби російська була офіційною в їхній області.

Водночас 3% виступають за надання російській статусу другої державної.

Ще на початку 2000-х років і пізніше українська мова в багатьох асоціювалася з мовою старших людей і людей із сільської місцевості. Зараз ми бачимо, що найбільше наполягають на єдиному державному і офіційному статусі української мови наймолодші українці,

– розповів виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Зазначимо, що опитування проводили з 17 до 23 лютого 2024 року. У ньому взяла участь понад тисяча респонденти з усіх областей України, крім тимчасово окупованого Криму.