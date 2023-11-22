Про це повідомив очільник Держслужби якості освіти України Руслан Гурак під час засідання круглого столу.

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Скільки учителів, батьків та учнів вважають українську мову рідною

Гурак зауважив, що майже 94% вчителів, 93% батьків та 91% дітей зазначили, що вважають рідною мовою українську. При цьому використовують її у всіх сферах свого життя: у спілкуванні з рідними, під час навчання, у культурній сфері.

Він уточнив, що у межах дослідження опитали понад 30 тисяч осіб.

Популяризація, впровадження та підтримка української мови є головним викликом для системи освіти, особливо для шкільних колективів, які сьогодні працюють в Україні,

– вважає Гурак.



Скільки учителів, батьків та учнів вважають українську мову рідною / фото з презентації ДСЯО

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Мовний омбудсмен Тарас Кремінь додав, що динаміка переходу людей на українську є очевидною.

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Перехід на українську є рекордним за всі роки незалежності