Про це повідомив очільник Держслужби якості освіти України Руслан Гурак під час засідання круглого столу.
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Скільки учителів, батьків та учнів вважають українську мову рідною
Гурак зауважив, що майже 94% вчителів, 93% батьків та 91% дітей зазначили, що вважають рідною мовою українську. При цьому використовують її у всіх сферах свого життя: у спілкуванні з рідними, під час навчання, у культурній сфері.
Він уточнив, що у межах дослідження опитали понад 30 тисяч осіб.
Популяризація, впровадження та підтримка української мови є головним викликом для системи освіти, особливо для шкільних колективів, які сьогодні працюють в Україні,
– вважає Гурак.
Скільки учителів, батьків та учнів вважають українську мову рідною / фото з презентації ДСЯО
Мовний омбудсмен Тарас Кремінь додав, що динаміка переходу людей на українську є очевидною.
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Перехід на українську є рекордним за всі роки незалежності
- Тарас Кремінь також розповідав, що інтерес до української мови та перехід на українську є рекордним за всі роки української незалежності.
- Він додав, що українська мова насправді захищена законом. Але для того, щоб вона була насправді захищена, – треба, щоб нею спілкувалися усі.
- Кремінь також розповів, що після 24 лютого 2022 року офіс Уповноваженого із захисту державної мови організував понад п'ятсот безкоштовних локацій з опанування української мови як державної.
- У різних регіонах нашої держави також ухвалили близько сотні регіональних програм.