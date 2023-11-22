Об этом сообщил глава Госслужбы качества образования Украины Руслан Гурак во время заседания круглого стола.
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Сколько учителей, родителей и учеников считают украинский язык родным
Гурак отметил, что почти 94% учителей, 93% родителей и 91% детей отметили, что считают родным языком украинский. При этом используют ее во всех областях своей жизни: в общении с родными, во время обучения, в культурной сфере.
Он уточнил, что в рамках исследования было опрошено более 30 тысяч человек.
Популяризация, внедрение и поддержка украинского языка является главным вызовом для системы образования, особенно для школьных коллективов, сегодня работающих в Украине,
– считает Гурак.
Сколько учителей, родителей и учеников считают украинский язык родным / фото из презентации ДСЯО
Языковой омбудсмен Тарас Креминь добавил, что динамика перехода людей на украинский очевидна.
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Переход на украинский является рекордным за все годы независимости
- Тарас Креминь также рассказывал, что интерес к украинскому языку и переход на украинский является рекордным за все годы украинской независимости.
- Он добавил, что украинский язык действительно защищен законом. Но для того, чтобы он был действительно защищен, нужно, чтобы им общались все.
- Креминь также рассказал, что после 24 февраля 2022 года офис Уполномоченного по защите государственного языка организовал более пятисот бесплатных локаций по овладению украинским языком как государственным.
- В разных регионах нашего государства также приняли около сотни региональных программ.