Сколько учащихся общается с одноклассниками на перерыве только на украинском языке

Школьники в Украине на переменах должны общаться только на украинском языке. Однако государственным в это время образовательного процесса коминирует только 49% учащихся.

58% школьников говорят на украинском на уроках. Такие результаты продемонстрировал мониторинг обеспечения функционирования государственного языка в образовательном процессе в школах.

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На каком языке общаются учащиеся на переменах

Так, 7% старшеклассников между уроками говорят преимущественно на русском. 14% учащихся выпускных классов – и на русском, и на украинском.

Что интересно, сейчас больше родителей говорит, что обучение в школах происходит исключительно на украинском языке.

В Государственной службе качества образования Украины при этом отметили, что уроки украинского языка и литературы играют чрезвычайно важную роль в формировании и развитии национальной идентичности и имеют значение как для образования, так и для воспитания молодого поколения.

В отчете Службы также говорится о том, что 97% учителей используют только украинский язык на уроке. 92% общаются на ней и на перерывах.

82% учеников рассказали, что педагоги говорят на уроках только на украинском. 74% отметили, что педагоги общаются на нем и во время перерыва.

7% педагогов отметили, что на перерывах количество детей, что говорят на украинском, так и на русском, растет.

В Службе считают, что такой подход способствует сохранению родного языка, развития коммуникативных навыков и национального сознания среди детей

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