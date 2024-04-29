Натомість 58% школярів розмовляє українською під час уроків. Такі результати продемонстрував моніторинг щодо забезпечення функціонування державної мови в освітньому процесі у школах.

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Якою мовою спілкуються учні на перервах

Так, 7% старшокласників між уроками говорять переважно російською. 14% учнів випускних класів – і російською, і українською.

Що цікаво, зараз більше батьків каже, що навчання у школах відбувається виключно українською мовою.

У Державній службі якості освіти України при цьому наголосили, що уроки української мови та літератури відіграють надзвичайно важливу роль у формуванні та розвитку національної ідентичності та мають значення як для освіти, так і для виховання молодого покоління.