58% школьников говорят на украинском на уроках. Такие результаты продемонстрировал мониторинг обеспечения функционирования государственного языка в образовательном процессе в школах.
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На каком языке общаются учащиеся на переменах
Так, 7% старшеклассников между уроками говорят преимущественно на русском. 14% учащихся выпускных классов – и на русском, и на украинском.
Что интересно, сейчас больше родителей говорит, что обучение в школах происходит исключительно на украинском языке.
В Государственной службе качества образования Украины при этом отметили, что уроки украинского языка и литературы играют чрезвычайно важную роль в формировании и развитии национальной идентичности и имеют значение как для образования, так и для воспитания молодого поколения.
В отчете Службы также говорится о том, что 97% учителей используют только украинский язык на уроке. 92% общаются на ней и на перерывах.
82% учеников рассказали, что педагоги говорят на уроках только на украинском. 74% отметили, что педагоги общаются на нем и во время перерыва.
7% педагогов отметили, что на перерывах количество детей, что говорят на украинском, так и на русском, растет.
В Службе считают, что такой подход способствует сохранению родного языка, развития коммуникативных навыков и национального сознания среди детей
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Как относятся украинцы к русскому языку в официальном общении
- Украинцы – против речи агрессора в официальном общении.
- 81% краян желает устранить русский из этой сферы, свидетельствуют результаты опроса, которое провел Киевский международный институт социологии (КМИС).
- По состоянию на февраль 2024 года 66% украинцев были убеждены, что русский надо устранить из официального общения.
- Еще 24% опрошенных считают, что язык агрессора может стать официальным в регионах, где большинство людей этого хочет.