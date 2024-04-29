58% школьников говорят на украинском на уроках. Такие результаты продемонстрировал мониторинг обеспечения функционирования государственного языка в образовательном процессе в школах.

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На каком языке общаются учащиеся на переменах

Так, 7% старшеклассников между уроками говорят преимущественно на русском. 14% учащихся выпускных классов – и на русском, и на украинском.

Что интересно, сейчас больше родителей говорит, что обучение в школах происходит исключительно на украинском языке.

В Государственной службе качества образования Украины при этом отметили, что уроки украинского языка и литературы играют чрезвычайно важную роль в формировании и развитии национальной идентичности и имеют значение как для образования, так и для воспитания молодого поколения.