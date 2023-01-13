Учня з Харкова обізвали "москалем": деталі скандалу у львівській школі

У мережі спалахнув скандал через ситуацію, яка нібито сталася у школі №87 імені Ірини Калинець. Мовилося, що вчительку звільнили, бо вона попросила учня-переселенця спілкуватися українською мовою.

Окрім того, у мережі заявили, що тепер всі учні школи можуть розмовляти російською, якщо їм так зручно. Начебто мама хлопця поскаржилася, й ухвалили таке рішення.

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Новина викликала обурення у мережі. Люди писали, що дно – пробите.



У мережі публікували різні деталі "скандалу" / Скриншот з мережі

Що кажуть у школі

У ЗЗСО 87 ЛМР імені Ірини Калинець розповіли, що сталося насправді.

Від початку навчального року 2022 – 2023 років у закладі почали навчатися багато дітей з тимчасово окупованих територій. Окрім того, у класі є багато учнів з міст, які руйнує ворог.

Зокрема, до школи прибули двоє дітей з Харкова. До Львова вони переїхали з мамою, оскільки тато – захищає Україну у лавах ЗСУ. Конфліктів у класні не було.

Хлопчик Арсен виріс у російськомовному середовищі, тому йому важко давалася українською.

Проте він старався, як і його сестричка, яка мала значно кращі успіхи і швидше почала розмовляти українською. Коли в класі почали називати його "москалем", Арсеній не хотів відвідувати школу, мама прийшла до вчительки, щоб вирішити цю ситуацію,

– мовиться у повідомленні.

Мама хлопчика прийшла до школи й попросила учнів, щоб вони не ображали її сина. Натомість Арсену варто допомогти адаптуватися до україномовного середовища. Ситуацію вдалося врегулювати.

Арсен спокійно ходив до школи та спілкувався з однокласниками. Коли перший семестр навчання закінчився, мама та діти повернулися до Харкова. У вайбер-групі класу мама хлопчика залишила слова вдячності за добре ставлення до її сина.



Реакція школи / Скриншот 24 каналу

Що кажуть у ЛМР

Андрій Закалюк – начальник управління освіти у Львівській міській раді – розповів, що у Львові не звільнили жодної вчительки української мови. Водночас у мережі вирвали уривки з трьох різних історій та створили одну, яку активно поширюють.

Закалюк розповів, що до нього прийшла мама учня з Харкова. Його тато воює у складі ЗСУ.

На уроці української мови вчителька попросила учня здавати контрольну роботу. Учень не хотів здавати. Це стало причиною того, що вчителька не стримала емоцій й почала говорити, що ви – у всьому винні, що через вас почалася ця війна,

– зауважив Закалюк.

У ситуації розібралися. Зокрема, залучили психолога.