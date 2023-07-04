Учительку, яка викладала російською у школі Дніпра, покарали
Джерело:Тарас Кремінь
Вчительку математики, яка у квітні цього року викладала російською у школі Дніпра, покарали. Тепер їй доведеться сплатити штраф.
Штраф наклав на педагогиню Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Розмір покарання становить 3,4 тисячі гривень.
Дивіться також Вимоги оновили – фінансування "врізали" на 20 мільярдів: як зміняться зарплати вчителів
Учительку, яка викладала російською у школі Дніпра, покарали
Зауважимо: у квітні 2023 року у Дніпрі стався мовний скандал. Мама однієї з учениць повідомила, що вчителька математики проводила урок недержавною мовою.
Таким чином вчителька порушила мовне законодавство України, адже пункт 14 частини першої статті 9 мовного Закону зобов'язує педагогів викладати лише українською.
В умовах повномасштабної війни сфера освіти має бути прикладом у питанні дотримання мовного законодавства,
– наголосив Кремінь.
І заявив, що існує гостра потреба посилення контролю за забезпеченням виконання вимог мовного законодавства у закладах освіти.
Освітяни мають відчувати відповідальність за утвердження української мови як державної,
– додав мовний омбудсмен.
Уповноважений також розповів, що станом на 29 червня його Секретаріат отримав понад 2 сотні звернень щодо порушень мовного закону у сфері освіти у 2023 році.
Що передбачає мовний закон
16 липня 2019 року набув чинності закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
Відповідно до документа, українська мова є обов'язковою для органів державної влади та публічних сфер.
Закон гарантує, що кожна людина в Україні може отримувати інформацію та послуги українською.
Зокрема, для освітян на роботі використання української мови є обов'язковим.
Джерело: DW