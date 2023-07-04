Штраф наклав на педагогиню Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Розмір покарання становить 3,4 тисячі гривень.

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Учительку, яка викладала російською у школі Дніпра, покарали

Зауважимо: у квітні 2023 року у Дніпрі стався мовний скандал. Мама однієї з учениць повідомила, що вчителька математики проводила урок недержавною мовою.

Таким чином вчителька порушила мовне законодавство України, адже пункт 14 частини першої статті 9 мовного Закону зобов'язує педагогів викладати лише українською.

В умовах повномасштабної війни сфера освіти має бути прикладом у питанні дотримання мовного законодавства,

– наголосив Кремінь.

І заявив, що існує гостра потреба посилення контролю за забезпеченням виконання вимог мовного законодавства у закладах освіти.

Освітяни мають відчувати відповідальність за утвердження української мови як державної,

– додав мовний омбудсмен.

Уповноважений також розповів, що станом на 29 червня його Секретаріат отримав понад 2 сотні звернень щодо порушень мовного закону у сфері освіти у 2023 році.