У якій області України найбільше порушують мовний закон у вишах

Одещина очолила антирейтинг щодо недотримання використання державної мови у вишах України. Співробітники ЗВО у цьому регіоні часто використовують російську.

Представниця уповноваженого із захисту державної мови на півдні України Ярослава Вітко-Присяжнюк розповіла про проведені заходи держконтролю.

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У якій області України найбільше порушують мовний закон у ЗВО

Вітко-Присяжнюк також заявила про складені декілька адміністративних протоколів за такі порушення.

Усі ці викладачі, з якими я спілкувалась, чудово володіють українською мовою. Викладачі часто апелюють до того, що їх студенти запитували, або вони завжди так викладали. Здебільшого такі випадки фіксувались студентами на відео під час дистанційного навчання, до нас надсилали цілі лекції,

– зазначила уповноважена.

Також вона розповіла, що Одеса стабільно – у трійці лідерів щодо порушення мовного законодавства. Найчастіше ці звернення стосуються сфери обслуговування. Також – мови інтернет-ресурсів, реклами та інформації для загального ознайомлення тощо.