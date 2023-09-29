Представительница уполномоченного по защите государственного языка на юге Украины Ярослава Витко-Присяжнюк рассказала о проведенных мерах госконтроля.

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Витко-Присяжнюк также заявила о составлении нескольких административных протоколов за такие нарушения.

Все эти преподаватели, с которыми я общалась, прекрасно владеют украинским языком. Преподаватели часто апеллируют к тому, что их студенты спрашивали или они всегда так преподавали. В основном такие случаи фиксировались студентами на видео во время дистанционного обучения, к нам присылали целые лекции,

– отметила уполномоченная.

Также она рассказала, что Одесса стабильно – в тройке лидеров по поводу нарушения языкового законодательства. Чаще всего эти обращения касаются сферы обслуживания. Также – языки интернет-ресурсов, рекламы и информации для общего ознакомления.