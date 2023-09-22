Тож її треба уникати у своєму мовленні. Натомість мовознавець і відомий учитель України Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів, як правильно називати ці товари.
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Як українською назвати товари із "секонд-хенду"
Авраменко наголосив: сьогодні будемо боротися із суржиком. І розповів, що часто у рекламі бачить і чує, як кажуть "товари б/у", "секонд-хенд". Однак ці слова – не українські. Ви їх не знайдете у словниках.
Б/у – це абревіатура, утворена від російської сполуки. А "секонд-хенд" – англійська сполука,
– уточнив мовознавець.
І уточнив, як по-українськи назвати товар, який вже використовували.
Бувший у використанні? Не дай Боже. Відповідний варіант б/у і "секонд-хенд" – "уживаний товар", "уживані речі",
– повідомив вчитель.
І наголосив ще раз, що варто взагалі забути про абревіатуру б/у, адже її в українській мові немає.
Як українською назвати товари із "секонд-хенду" / скриншот відео