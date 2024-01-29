У МОЗ анонсували об'єднання окремих медичних вишів

У мІністерстві охорони здоров'я анонсували об'єднання окремих медичних університетів. У майбутньому в Україні існуватимуть окремі медичні виші зі своїми університетськими лікарнями.

Про це заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко. І додав, що позиції його міністерства та Міносвіти збігаються.

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Окремі медичні університети в Україні об'єднають

Ляшко також уточнив, що будуть і медичні школи в складі великих університетів, які не матимуть своїх власних університетських лікарень. Для них передбачать можливість використовувати бази чинних багатопрофільних лікарень, надавши останнім статус "університетських клінік".

Ключовою особливістю і університетських лікарень, і університетських клінік, окрім форм власності, стане об'єднання клінічної кафедри і відділення лікарні в одну структуру, щоб була можливість забезпечити і лікувальний, і навчальний процес, а також позбутись необхідності оформляти працівників на пів ставки в структурних підрозділах різних юридичних осіб,

– заявив посадовець.

І додав: МОН і МОЗ розуміють проблематику, яка існує сьогодні що якості освіти, формуванням держзамовлення та неефективності системи фінансування підготовки кадрів.

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Що каже Ляшко про реформування

Ляшко при цьому зазначив, що окремі ректори виступають з красивими презентаціями, розповідають про розвиток своїх вишів, а це часто не коректна інформація. Усе тому, що вони не хочуть, аби їхній виш об'єднали з іншим, бо втратять посаду.

Всі ці проблеми треба вирішувати як через запровадження нового механізму фінансування вишів, так і через формування нових підходів до державного замовлення, які вже запропонувало Міністерство освіти і науки України,

– вважає очільник МОЗ.

Відповідний законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування здобуття вищої освіти та надання державної цільової підтримки її здобувачам", за його словами, вже отримав підтримку в уряді.

Прогнози показують, що впровадження державного гранту на освіту дозволить збільшити кількість абітурієнтів з балами понад 150, які робитимуть вибір на користь медичних вишів, оскільки ця сфера залишається в пріоритеті – зі 100% покриттям навчання за державний кошт,

– резюмував Ляшко.

Раніше очільник Міносвіти Оксен Лісовий розповідав детально про те, як МОН трансформує сферу вищої освіти. Деталі читайте за посиланням.