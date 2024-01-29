В Минздраве анонсировали объединение отдельных медицинских вузов

В министерстве здравоохранения анонсировали объединение отдельных медицинских университетов. В будущем в Украине будут существовать отдельные вузы со своими университетскими больницами.

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко. И добавил, что позиции его министерства и Минобразования совпадают.

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Отдельные медицинские университеты в Украине объединят

Ляшко также уточнил, что будут и медицинские школы в составе крупных университетов, которые не будут иметь свои собственные университетские больницы. Для них предусмотрена возможность использовать базы действующих многопрофильных больниц, предоставив последним статус "университетских клиник".

Ключевой особенностью и университетских больниц, и университетских клиник, кроме форм собственности, станет объединение клинической кафедры и отделение больницы в одну структуру, чтобы была возможность обеспечить и лечебный, и учебный процесс, а также избавиться от необходимости оформлять работников на полставки в структурных подразделениях разных юридических лиц,

– заявил чиновник.

И добавил: МОН и Минздрав понимают проблематику, которая существует сегодня что качества образования, формированием госзаказа и неэффективности системы финансирования подготовки кадров.

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Что говорит Ляшко о реформировании

Ляшко при этом отметил, что отдельные ректоры выступают с красивыми презентациями, рассказывают о развитии своих вузов, а это часто не корректная информация. Все потому, что они не хотят, чтобы их вуз объединили с другим, потому что лишатся должности.

Все эти проблемы нужно решать как через внедрение нового механизма финансирования вузов, так и через формирование новых подходов к государственному заказу, которые уже предложило Министерство образования и науки Украины,

– считает глава Минздрава.

Соответствующий законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины о финансировании получения высшего образования и предоставлении государственной целевой поддержки его соискателям", по его словам, уже получил поддержку в правительстве.

Прогнозы показывают, что внедрение государственного гранта на образование позволит увеличить количество абитуриентов с баллами более 150, какие будут делать выбор в пользу медицинских вузов, поскольку эта сфера остается в приоритете – со 100% покрытием обучения за государственный счет,

– резюмировал Ляшко.

Раньше глава Минобразования Оксен Лисовой рассказывал подробно о том, как МОН трансформирует сферу высшего образования Подробности читайте по ссылке.