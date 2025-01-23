Чи можлива мобілізація студентів та викладачів під час канікул: міністр зробив заяву

В Україні не планують мобілізовувати студентів, аспірантів, науковців, науково-педагогічних, педагогічних працівників, які мають право на відстрочку. Хоча напередодні інформацію про таку ймовірність поширювали у мережі.

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий написав відповідний пост на фейсбуці.

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Чи можлива мобілізація студентів та викладачів під час канікул

Міністр зазначив, що будь-які суперечності, які можуть виникати в підзаконних актах чи інших документах, ініційованих ЦОВВ стосовно цього питання, врегульовуватимуть відповідно до чинного закону про мобілізацію.

Жодна мобілізація студентів, аспірантів, науковців, науково-педагогічних, педагогічних працівників, які мають право на відстрочку відповідно до ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не передбачається. Жодних дискусій та обговорень з цього приводу на урядовому рівні не відбувається,

– наголосив Лісовий.

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Чому з'явилася відповідна інформація про мобілізацію