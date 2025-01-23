Чи можлива мобілізація студентів та викладачів під час канікул: міністр зробив заяву
В Україні не планують мобілізовувати студентів, аспірантів, науковців, науково-педагогічних, педагогічних працівників, які мають право на відстрочку. Хоча напередодні інформацію про таку ймовірність поширювали у мережі.
Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий написав відповідний пост на фейсбуці.
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Чи можлива мобілізація студентів та викладачів під час канікул
Міністр зазначив, що будь-які суперечності, які можуть виникати в підзаконних актах чи інших документах, ініційованих ЦОВВ стосовно цього питання, врегульовуватимуть відповідно до чинного закону про мобілізацію.
Жодна мобілізація студентів, аспірантів, науковців, науково-педагогічних, педагогічних працівників, які мають право на відстрочку відповідно до ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не передбачається. Жодних дискусій та обговорень з цього приводу на урядовому рівні не відбувається,
– наголосив Лісовий.
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Чому з'явилася відповідна інформація про мобілізацію
- 16 січня набрала чинність постанова КМУ про порядок відстрочки від призову на військову службу.
- У документі знайшли неточність, яка гіпотетично дає можливість мобілізувати освітян у літні місяці.
- Нардеп Роман Грищук зазначив, що, відповідно до документа, відстрочку надають до кінця навчального року, тобто до травня-червня.
- І запитав, що буде з викладачами та студентами влітку.
- Згодом Грищук уточнив, що з урядом провели переговори – відповідні зміни внесуть.