УКР РУС
23 січня 2025, 16:26
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Чи можлива мобілізація студентів та викладачів під час канікул: міністр зробив заяву

Марія Волошин

В Україні не планують мобілізовувати студентів, аспірантів, науковців, науково-педагогічних, педагогічних працівників, які мають право на відстрочку. Хоча напередодні інформацію про таку ймовірність поширювали у мережі.

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий написав відповідний пост на фейсбуці

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Чи можлива мобілізація студентів та викладачів під час канікул

Міністр зазначив, що будь-які суперечності, які можуть виникати в підзаконних актах чи інших документах, ініційованих ЦОВВ стосовно цього питання, врегульовуватимуть відповідно до чинного закону про мобілізацію.

Жодна мобілізація студентів, аспірантів, науковців, науково-педагогічних, педагогічних працівників, які мають право на відстрочку відповідно до ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не передбачається. Жодних дискусій та обговорень з цього приводу на урядовому рівні не відбувається,
– наголосив Лісовий.

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Чому з'явилася відповідна інформація про мобілізацію  

  • 16 січня набрала чинність постанова КМУ про порядок відстрочки від призову на військову службу.
  • У документі знайшли неточність, яка гіпотетично дає можливість мобілізувати освітян у літні місяці.
  • Нардеп Роман Грищук зазначив, що, відповідно до документа, відстрочку надають до кінця навчального року, тобто до травня-червня.
  • І запитав, що буде з викладачами та студентами влітку.
  • Згодом Грищук уточнив, що з урядом провели переговори – відповідні зміни внесуть.