Чи правильно для привітань вживати слово – "поздоровляю"? Це змушує задуматися чималу кількість українців. Вичерпне пояснення дає відома мовознавиця.

Чи є помилкою використовувати слово "поздоровляю", розповідає 24 Канал, опираючись на пояснення філологині і мовознавиці Марії Словолюб.

Чи можна користуватися словом "поздоровляю"?

Ледь не щодня у нас є чимало приводів, щоб когось привітати, сказати теплі слова та побажання – це і народні, і державні, і релігійні свята і особисті, і сімейні. Підбираючи потрібні слова часто сумніваємося з початком – чи варто послуговуватися словом – "поздоровляю". Чи не є воно росіянізмом чи калькою?

Пояснення з цього приводу для 24 Каналу дала філологиня-блогер Марія Словолюб.

Українські словники містять слово – поздоровляю. Оскільки воно утворене від побажання, перш за все, здоров'я. Головне запам'ятати, що не "поздравляю", а – поздОровляю!

Якщо ви вітаєте когось з нагоди якої-небудь радісної, приємної події, то для мовного різноманіття скористайтеся словом "Поздоровляю". Воно є в сучасній українській літературній мові,

– зазначила Марія Словолюб.

Якщо у вас виникає сумнів використати слово "вітаю" чи "поздоровляю" – не сумнівайтеся, обидва слова рівнозначні!

З приводу використання слова "Вітаю", то так воно універсальне і доречне з будь-якої нагоди,

– прокоментувала мовознавиця.

Словники дають таке тлумачення цих слів: "вітаю" – більш загальна форма, яка використовується як привітання замість "привіт" чи "вітаю з". А зі словом "поздоровляю" зазначають конкретну подію чи свято – Дня народження, День незалежності – "Поздоровляю з …"

Проте, в українській мові є ще слова – "віншувати" (для різдвяно-новорічних свят) та ґратулювати. Візьміть до уваги і ці слова.

Не забудьте поздоровити усіх з важливим найближчим святом – Днем народження України – з Днем Незалежності!