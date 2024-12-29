Під час свят хочеться зателефонувати своїм рідним та привітати їх. А як говорити правильно "вітаю" чи "поздоровляю", розповість 24 Канал.

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Вітати чи поздоровляти, яке слово використаємо

Якщо у вас виникає сумнів використати слово "вітаю" чи "поздоровляю" – не сумнівайтеся, обидва слова рівнозначні!

Якщо навіть здається, що слово "поздоровляти" є русизмом, то ні, словники української мови його фіксують.

Словники дають таке тлумачення цих слів: "вітаю" – більш загальна форма, яка використовується як привітання замість "привіт" чи "вітаю з".

Слово "поздоровляю" використовують для позначення конкретної події – свята, Дня народження чи успіху у справі.

Форми "Вітаю з Новим роком!" та "Поздоровляю з Новим роком!" є рівнозначними"

Форму позначимо як "привітання" чи "звітання", а процес – "привітати" чи "повітати" та "здоровити".

Але в українців є ще одне милозвучне слово, яке доречно використати якраз для різдвяно-новорічних свят – віншувати!

Тому зі святами ми – "повіншуємо" чи "звіншуємо".

Віншують гості, подарунки виймають, розв'язавши клунки: "Твоїм добром – тобі ж чолом!" (Леся Українка).

Існує і ще одна діалектична запозичена форма ґратулювати.

" — А! Ґратулюю вам! — промовив Дарко... радісним голосом" (Осип Маковей).

Зі святами, українці! / Freepik

Говоріть приємні слова рідним та близьким з нагоди свят – вітайте, здоровте, поздоровляйте, віншуйте чи ґратулюйте!

В українців є звичай на Новий рік та старий Новий рік посівати. Це посипання господарів дому зерном з побажаннями достатку.

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком Вас вітаю!

На щастя, на здоров’я на той Новий рік,

Щоб краще родило як вторік,

Коноплі під стелю, а льон по коліна,

Щоб Вас Християни Голова не боліла!

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком Вас вітаю!

Христос ся рождає!

Віншування від юних українців: дивіться відео

24 Канал вітає усіх українців з новорічно-різдвяними святами! Миру і гараздів, Україно!