Під час свят хочеться зателефонувати своїм рідним та привітати їх. А як говорити правильно "вітаю" чи "поздоровляю", розповість 24 Канал.
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Вітати чи поздоровляти, яке слово використаємо
Якщо у вас виникає сумнів використати слово "вітаю" чи "поздоровляю" – не сумнівайтеся, обидва слова рівнозначні!
Якщо навіть здається, що слово "поздоровляти" є русизмом, то ні, словники української мови його фіксують.
Словники дають таке тлумачення цих слів: "вітаю" – більш загальна форма, яка використовується як привітання замість "привіт" чи "вітаю з".
Слово "поздоровляю" використовують для позначення конкретної події – свята, Дня народження чи успіху у справі.
Форми "Вітаю з Новим роком!" та "Поздоровляю з Новим роком!" є рівнозначними"
Форму позначимо як "привітання" чи "звітання", а процес – "привітати" чи "повітати" та "здоровити".
Але в українців є ще одне милозвучне слово, яке доречно використати якраз для різдвяно-новорічних свят – віншувати!
Тому зі святами ми – "повіншуємо" чи "звіншуємо".
Віншують гості, подарунки виймають, розв'язавши клунки: "Твоїм добром – тобі ж чолом!" (Леся Українка).
Існує і ще одна діалектична запозичена форма ґратулювати.
" — А! Ґратулюю вам! — промовив Дарко... радісним голосом" (Осип Маковей).
Зі святами, українці! / Freepik
Говоріть приємні слова рідним та близьким з нагоди свят – вітайте, здоровте, поздоровляйте, віншуйте чи ґратулюйте!
В українців є звичай на Новий рік та старий Новий рік посівати. Це посипання господарів дому зерном з побажаннями достатку.
Сію, сію, посіваю,
З Новим роком Вас вітаю!
На щастя, на здоров’я на той Новий рік,
Щоб краще родило як вторік,
Коноплі під стелю, а льон по коліна,
Щоб Вас Християни Голова не боліла!
Сію, сію, посіваю,
З Новим роком Вас вітаю!
Христос ся рождає!
Віншування від юних українців: дивіться відео
24 Канал вітає усіх українців з новорічно-різдвяними святами! Миру і гараздів, Україно!