В Україні можуть скасувати вечірню та заочну форму вищої освіти: коли Рада буде голосувати

Вечірня та заочна форми навчання в університеті можуть відійти у минуле. Народні депутати пропонують перейти до інших форм здобуття вищої освіти.

Скасування вечірньої та заочної форм навчання

До Верховної Ради надійшов законопроєкт №10092. Документ пропонує не набирати бакалаврів та магістрів на вечірню та заочну форми навчання.

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Натомість депутати пропонують, аби у 2024 році університети орієнтувалися на дистанційну та дуальну форми здобуття освіти. Зараз документ перебуває на розгляді освітнього Комітету Верховної Ради.

Що буде з тими, хто вже навчається на вечірній та заочній формах

Як заявив голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, усі зміни будуть стосуватися лише тих, хто буде вступати в університет.

Ми пропонуємо більше не проводити набір на заочну та вечірню форми навчання, натомість розвивати дистанційну і дуальну форму здобуття освіти поряд з очною. Всі, хто вже навчаються за цими формами – будуть продовжувати до закінчення навчання,

– заявив він.

Що ще пропонує законопроєкт

Якщо за документ проголосують, то ДПА скасують для усіх, окрім учнів 4 класу. Іспит пройде в рамках пілотного проєкту лише в тих школах, які на це погодяться.

Конкурс у виші повинен проводитися на підставі результатів ЗНО-2021 або НМТ 2022-24. У випадках, де це потрібно, також передбачений творчий конкурс. Також для деяких спеціальностей буде фахове вступне випробування.

Предмети на НМТ будуть наступними: українська мова, математика, історія України, а також предмет на вибір (фізика, хімія, біологія, іноземна мова, географія, українська література). З міркувань безпеки тестування пропонують проводити в електронному форматі.