Зважаючи на продовження війни в Україні та чималу кількість української молоді за кордоном, для студентів створили умови здобувати вищу освіту на Батьківщині.

Чи можливо та за яких умов можуть навчатися українські студенти дистанційно, розповідає 24 Канал, посилаючись на abiturients.info.

Які переваги дистанційного навчання для студентів?

Українські студенти, зважаючи на умови в країні, мають можливість дистанційно навчатись у вишах. І такий формат не лише про безпеку, а й про цілу низку можливостей.

Що таке дистанційна освіта?

Це форма освіти, яка дозволяє студентам отримувати знання через інтернет, без фізичної присутності у навчальному закладі. Такий підхід зручний для тих, хто має обмежений доступ до традиційних навчальних закладів, працює чи мешкає за кордоном.

Дистанційне навчання стає все більш популярним і не дивно, така освіта має низку переваг:

Гнучкий графік: Можливість навчатися у зручний час, поєднуючи освіту з роботою чи іншими заняттями. Студенти мають доступ до навчальних матеріалів та вивчати їх самостійно, коли зручно, можуть спілкуватися з викладачами та одногрупниками через чати, форуми та відеоконференції.

Доступ до якісної освіти: Студенти можуть навчатися у провідних українських ВНЗ, перебуваючи за кордоном або у віддалених регіонах України.

Технологічні інструменти: Доступ до електронних ресурсів, відеолекцій, інтерактивних завдань тощо.

Вартість: Як правило, дистанційне навчання коштує дешевше порівняно з денною формою.

По закінченні навчання студент отримає диплом державного зразка, який нічим не відрізняється від диплома, отриманого при навчанні на інших формах.

Термін навчання не змінюється: за дистанційною формою, як і при денній: бакалавр – 4 роки, спеціаліст – 1 рік, магістр – 1 – 2 роки.

Дистанційне навчання в Україні у 2025 році продовжує розвиватися, пропонуючи нові можливості для здобуття вищої освіти – використання сучасних технологій: онлайн-платформ для навчання, відеолекцій, вебінарів, електронних підручників та інших ресурсів.

Які вимоги до вступу?

Вступ на таку форму навчання майже не відрізняється від процедури вступу на денну чи заочну форми у 2025 році. Вимоги до абітурієнтів:

Обрати навчальний заклад та спеціальність. Зареєструвати заяву через електронну систему "ЄДЕБО" (Єдина державна електронна база з питань освіти). Скласти вступні іспити або подати результати НМТ (Національного мультипредметного тесту), якщо це передбачено правилами прийому. Надати оригінали документів до приймальної комісії.

Для вступу на дистанційну форму навчання необхідно надати такі документи:

Атестат про повну загальну середню освіту.

Сертифікати НМТ.

Копії паспорта та ідентифікаційного коду.

Військовий квиток або приписне свідоцтво (для хлопців).

Інші документи, передбачені правилами прийому обраного ВНЗ.

Важливо! Перебуваючи закордоном навчатися в українських ВНЗ цілком можливо. Студенти можуть проживати в будь-якій країні, мати доступ до інтернету та використовувати онлайн-ресурси навчального закладу.

Усі документи для вступу та продовження навчання потрібно оформлювати відповідно до українських правил. Для хлопців обов’язковим є наявність військового квитка або приписного свідоцтва, незалежно від місця проживання. Ця вимога залишається чинною у 2025 році.

Вже сьогодні скористалися правом навчати своїх студентів дистанційно 21 ВНЗ України з різних регіонів – серед них найпрестижніші виші Харкова, Києва, Львова та Одеси.

