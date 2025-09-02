Могут ли студенты учиться онлайн: какие условия в 2025 году
- Дистанционное обучение в Украине продолжает развиваться, предлагая студентам гибкий график, доступ к качественному образованию, технологические инструменты и более низкую стоимость.
- Процедура поступления на дистанционную форму обучения в 2025 году почти не отличается от дневной или заочной форм, необходимые стандартные документы, в частности военный билет для ребят.
- 21 украинский ВУЗ уже предоставляет возможность дистанционного обучения, включая ведущие университеты Харькова, Киева, Львова и Одессы.
Учитывая продолжение войны в Украине и большое количество украинской молодежи за рубежом, для студентов создали условия получать высшее образование на Родине.
Возможно ли и при каких условиях могут учиться украинские студенты дистанционно, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на abiturients.info.
Какие преимущества дистанционного обучения для студентов?
Украинские студенты, учитывая условия в стране, имеют возможность дистанционно учиться в вузах. И такой формат не только о безопасности, но и о целом ряде возможностей.
Что такое дистанционное образование?
Это форма образования, которая позволяет студентам получать знания через интернет, без физического присутствия в учебном заведении. Такой подход удобен для тех, кто имеет ограниченный доступ к традиционным учебным заведениям, работает или живет за рубежом.
Дистанционное обучение становится все более популярным и неудивительно, такое образование имеет ряд преимуществ:
- Гибкий график: Возможность учиться в удобное время, совмещая образование с работой или другими занятиями. Студенты имеют доступ к учебным материалам и изучать их самостоятельно, когда удобно, могут общаться с преподавателями и одногруппниками через чаты, форумы и видеоконференции.
- Доступ к качественному образованию: Студенты могут учиться в ведущих украинских вузах, находясь за рубежом или в отдаленных регионах Украины.
- Технологические инструменты: Доступ к электронным ресурсам, видеолекций, интерактивных заданий и тому подобное.
- Стоимость: Как правило, дистанционное обучение стоит дешевле по сравнению с дневной формой.
- По окончании обучения студент получает диплом государственного образца, который ничем не отличается от диплома, полученного при обучении на других формах.
- Срок обучения не меняется: по дистанционной форме, как и при дневной: бакалавр – 4 года, специалист – 1 год, магистр – 1 – 2 года.
Дистанционное обучение в Украине в 2025 году продолжает развиваться, предлагая новые возможности для получения высшего образования – использование современных технологий: онлайн-платформ для обучения, видеолекций, вебинаров, электронных учебников и других ресурсов.
Какие требования к поступлению?
Поступление на такую форму обучения почти не отличается от процедуры поступления на дневную или заочную формы в 2025 году. Требования к абитуриентам:
- Выбрать учебное заведение и специальность.
- Зарегистрировать заявление через электронную систему "ЕГЭБО" (Единая государственная электронная база по вопросам образования).
- Сдать вступительные экзамены или подать результаты НМТ (Национального мультипредметного теста), если это предусмотрено правилами приема.
- Предоставить оригиналы документов в приемную комиссию.
Для поступления на дистанционную форму обучения необходимо предоставить следующие документы:
- Аттестат о полном общем среднем образовании.
- Сертификаты УМТ.
- Копии паспорта и идентификационного кода.
- Военный билет или приписное свидетельство (для ребят).
- Другие документы, предусмотренные правилами приема выбранного ВУЗа.
Важно! Находясь заграницей учиться в украинских ВУЗах вполне возможно. Студенты могут проживать в любой стране, иметь доступ к интернету и использовать онлайн-ресурсы учебного заведения.
Все документы для поступления и продолжения обучения нужно оформлять в соответствии с украинскими правилами. Для ребят обязательным является наличие военного билета или приписного свидетельства, независимо от места жительства. Это требование остается в силе в 2025 году.
Уже сегодня воспользовались правом обучать своих студентов дистанционно 21 ВУЗ Украины из разных регионов – среди них престижные вузы Харькова, Киева, Львова и Одессы.
