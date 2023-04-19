Студенти та повістки: чи можуть забрати до армії тих, хто навчається в університеті або коледжі

Героїчна боротьба України проти російських окупантів триває, а отже, мобілізаційні заходи тривають. Чи можуть забрати до армії студентів та що їм потрібно знати – далі у матеріалі.

Закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" чітко каже, що студенти денної форми навчання, які здобувають професійно-технічну, фахову-передвищу або вищу освіту, не підпадають під мобілізацію. Це стосується й асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів. Але це зовсім не означає, що їм не можуть вручати повістки.

До речі В Україні змінять правила відрахування та поновлення студентів у вишах

Що студентам потрібно знати про закон

Варто розуміти, що закон каже про відстрочку від призову на військову службу, яка діє лише на час навчання. Якщо студент отримає диплом, або ж його відрахують, а з працівником навчального закладу припинять співпрацю – право на відстрочку автоматично анульовується.

Важливий момент: право на відстрочку не діє у так званий "проміжний час", тобто коли особа є абітурієнтом: після школи в університет, після бакалаврату в магістратуру тощо. Поки немає відповідного статусу особи у навчальному закладі – відстрочка не діє.

Якщо студентам вручили повістку – вони зобов'язані прийти у центр комплектування та надати документи, які підтверджують, що вони зараховані до навчального закладу та перебувають на денній або дуальній формі навчання. Ігнорувати повістки юристи не радять. Окрім того, найкраще завжди мати при собі документ, який підтверджує статус студента, аби пред'явити його тим, хто вручатиме повістку.

Які документи потрібно взяти до ТЦКСП: