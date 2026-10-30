"Мракобєсіє": як сказати українською і що означає це слово
Коли хтось заперечує наукові факти, поширює безглузді забобони або вороже ставиться до освіти й прогресу, хочеться знайти влучне слово для такої позиції. У російській мові для цього є "мракобєсіє".
Але чи можна так сказати українською і чи маємо свій влучний відповідник, розповідаємо з посиланням на "Горох".
Що означає слово "мракобєсіє"?
Відмовлятися від перевірених знань, вірити в нісенітниці й переконувати інших у власній правоті всупереч фактам – усе це можна описати одним містким словом – "мракобєсіє".
Слово "мракобєсіє" дедалі частіше звучить у розмовах про Росію – її пропаганду, абсурдні рішення влади, заперечення очевидних фактів і поширення відверто неправдивої інформації.
Цьому росіянізму відповідає прямий український переклад – мракобісся.
- Мракобісся – це погляди й поведінка людей, які вороже ставляться до науки, культури та прогресу, заперечують нові знання й намагаються поширювати відсталі уявлення. Таке тлумачення подає Словник української мови у 20 томах.
Наприклад, можна сказати: "Поширення псевдонаукових теорій – один із проявів мракобісся" або "Суспільство має протистояти мракобіссю та невігластву".
Слово можна зустріти в сучасній літературі:
- Я навіть пошкодувала, що я скептик і прагматик, не люблю фантазій і всякого штибу вигадок. Хочу мати докази, вірю фактам, аксіомам і не терплю ніякого мракобісся. (Ірен Роздобудько).
- – Ви, Стефанівно, не заспокоїтесь ніяк. Усе гороскопи, пасьянси, інше мракобісся, – сказав [Андрій] беззлобно, не засуджував, не лаяв, намагався жартувати. (Андрій Кокотюха).
Термін "мракобісся" виник у Росії в XIX столітті. У західноєвропейській традиції подібне явище називають "обскурантизмом". Його суть полягає в захисті застарілих догм, запереченні наукових знань і протидії суспільному та культурному поступу.
А якщо йдеться про людину, яка запекло виступає проти науки, культури й поступу, її можна назвати "мракобісом". Наприклад: "Мракобіси намагалися завадити поширенню освіти".
Слово "мракобісся" має виразне негативне забарвлення, тому в повсякденному мовленні його часто використовують як лайливу характеристику поглядів або поведінки людини.
Звідки походить слово "мракобісся"?
Слово "мракобісся" складається з двох частин – "мрак" і "біситися". Перша споріднена зі словами "морок", "мара", "морочити" й пов’язана з темрявою та затьмаренням свідомості. Друга походить від слова "біс" і означає шаленіти, поводитися несамовито, іншим словом – біснуватися. Разом ці частини створюють виразний образ невігластва, забобонності та ворожості до науки й просвіти.
Якими ще словами можна замінити "мракобєсіє"?
Втім "мракобісся" не єдине слово, яким можна перекласти цей термін. Зазирнувши до словників синонімів, знайдемо ще чималу добірку:
- "невігластво",
- "неуцтво",
- "нетямство",
- "те́мінь",
- "темряцтво",
- "сон розуму",
- "биртацтво".
А Російсько-український словник Агатангела Кримського і Сергія Єфремова 1924–1933 років пропонує варіанти – "темнолюбство" та "темнобіснування".
Іноді слово "мракобісся" вживають і ширше – так можуть назвати віру в гороскопи, ворожіння, прикмети або захоплення містичними обрядами, зокрема святкуванням Геловіну. Але тут доречніше сказати – "забобонність" чи "чортівня".
До речі! Як правильно писати назву свята – Геловін чи Хеловін, пояснюємо в окремому матеріалі 24 Каналу.
Тож у більшості випадків сміливо вживайте "мракобісся", а коли потрібен книжний термін – "обскурантизм". А якщо хочете щось українське – оберіть один з варіантів. Говоріть українською!