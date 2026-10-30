"Мракобесие": как сказать по-украински и что означает это слово

Что такое "мракобесие" / Коллаж 24 Канала. Фото Magnific.
Когда кто-то отрицает научные факты, распространяет нелепые суеверия или враждебно относится к образованию и прогрессу, хочется подобрать подходящее слово для такой позиции. В русском языке для этого есть слово "мракобесие".
Но можно ли так сказать на украинском языке и есть ли у нас свой точный эквивалент – рассказываем со ссылкой на "Горох".
Что означает слово "мракобесие"?
Отказываться от проверенных знаний, верить в чепуху и убеждать других в собственной правоте вопреки фактам – все это можно описать одним емким словом – "мракобесие".
Слово "мракобесие" всё чаще звучит в разговорах о России – её пропаганде, абсурдных решениях власти, отрицании очевидных фактов и распространении откровенно ложной информации.
Этому русизму соответствует прямой украинский перевод – "мракобісся".
- Мракобісся – это взгляды и поведение людей, которые враждебно относятся к науке, культуре и прогрессу, отрицают новые знания и пытаются распространять отсталые представления. Такое толкование приводится в "Словаре украинского языка" в 20 томах.
Например, можно сказать: "Поширення псевдонаукових теорій – один із проявів мракобісся" или "Суспільство має протистояти мракобіссю та невігластву".
Это слово можно встретить в современной литературе:
- Я навіть пошкодувала, що я скептик і прагматик, не люблю фантазій і всякого штибу вигадок. Хочу мати докази, вірю фактам, аксіомам і не терплю ніякого мракобісся. (Ирен Роздобудько).
- – Ви, Стефанівно, не заспокоїтесь ніяк. Усе гороскопи, пасьянси, інше мракобісся, – сказав [Андрій] беззлобно, не засуджував, не лаяв, намагався жартувати. (Андрей Кокотюха).
Термин "мракобесие" возник в России в XIX веке. В западноевропейской традиции подобное явление называют "обскурантизмом". Его суть заключается в защите устаревших догм, отрицании научных знаний и противодействии общественному и культурному прогрессу.
А если речь идет о человеке, который яростно выступает против науки, культуры и прогресса, его можно назвать "мракобісом". Например: "Мракобіси намагалися завадити поширенню освіти".
Слово "мракобесие" имеет явно негативную окраску, поэтому в повседневной речи его часто используют как уничижительную характеристику взглядов или поведения человека.
Откуда происходит слово "мракобесие"?
Слово "мракобесие" состоит из двух частей – "мрак" и "беситься". Первая родственна словам "морок", "мара", "морочить" и связана с тьмой и омрачением сознания. Вторая происходит от слова "бес" и означает сходить с ума, вести себя неистово, иными словами – бесноваться. Вместе эти части создают яркий образ невежества, суеверия и враждебности к науке и просвещению.
Какими еще словами можно заменить "мракобесие"?
Впрочем, "мракобісся" – не единственное слово, которым можно перевести этот термин. Заглянув в словари синонимов, найдем еще немалую подборку:
- "невігластво",
- "неуцтво",
- "нетямство",
- "те́мінь",
- "темряцтво",
- "сон розуму",
- "биртацтво".
А Русско-украинский словарь Агатангела Крымского и Сергея Ефремова 1924–1933 годов предлагает варианты – "темнолюбство" и "темнобіснування".
Иногда слово "мракобесие" употребляют и в более широком смысле – так могут назвать веру в гороскопы, гадания, приметы или увлечение мистическими обрядами, в частности празднованием Хэллоуина. Но здесь уместнее сказать – "забобонність" или "чортівня".
Кстати! Как правильно писать название праздника – Хэллоуин или Геловин, объясняем в отдельном материале 24 Канала.
Поэтому в большинстве случаев смело употребляйте "мракобісся", а когда нужен книжный термин – "обскурантизм". А если хотите что-то украинское – выберите один из вариантов. Говорите на украинском!
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