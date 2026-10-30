"Мракобєсіє": як сказати українською і що означає це слово

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Але чи можна так сказати українською і чи маємо свій влучний відповідник, розповідаємо з посиланням на "Горох".

Що означає слово "мракобєсіє"?

Відмовлятися від перевірених знань, вірити в нісенітниці й переконувати інших у власній правоті всупереч фактам – усе це можна описати одним містким словом – "мракобєсіє".

Слово "мракобєсіє" дедалі частіше звучить у розмовах про Росію – її пропаганду, абсурдні рішення влади, заперечення очевидних фактів і поширення відверто неправдивої інформації.

Цьому росіянізму відповідає прямий український переклад – мракобісся.

Мракобісся – це погляди й поведінка людей, які вороже ставляться до науки, культури та прогресу, заперечують нові знання й намагаються поширювати відсталі уявлення. Таке тлумачення подає Словник української мови у 20 томах.

Наприклад, можна сказати: "Поширення псевдонаукових теорій – один із проявів мракобісся" або "Суспільство має протистояти мракобіссю та невігластву".

Слово можна зустріти в сучасній літературі:

Я навіть пошкодувала, що я скептик і прагматик, не люблю фантазій і всякого штибу вигадок. Хочу мати докази, вірю фактам, аксіомам і не терплю ніякого мракобісся. (Ірен Роздобудько).

(Ірен Роздобудько). – Ви, Стефанівно, не заспокоїтесь ніяк. Усе гороскопи, пасьянси, інше мракобісся, – сказав [Андрій] беззлобно, не засуджував, не лаяв, намагався жартувати. (Андрій Кокотюха).

Термін "мракобісся" виник у Росії в XIX столітті. У західноєвропейській традиції подібне явище називають "обскурантизмом". Його суть полягає в захисті застарілих догм, запереченні наукових знань і протидії суспільному та культурному поступу.

А якщо йдеться про людину, яка запекло виступає проти науки, культури й поступу, її можна назвати "мракобісом". Наприклад: "Мракобіси намагалися завадити поширенню освіти".

Слово "мракобісся" має виразне негативне забарвлення, тому в повсякденному мовленні його часто використовують як лайливу характеристику поглядів або поведінки людини.

Звідки походить слово "мракобісся"?