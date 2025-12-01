Понад 2600 шкіл уже працюють у Мрії: як вона спрощує життя учням, батькам і вчителям

До екосистеми Мрія вже під'єдналися понад 2600 закладів освіти з усіх 24 областей України. Мрія однаково ефективна як у невеликих школах віддалених гірських громад, так і у великих міських ліцеях.

Скільки шкіл доєдналися до Мрії?

У прифронтових регіонах, де уроки часто відбуваються в укриттях або онлайн, екосистема допомагає зберігати навчання та комунікацію навіть у найскладніших умовах.

Щодня інструментами Мрії користуються майже 400 тисяч учителів, батьків та дітей. Найактивніші з-поміж усіх – учні. Вони переглядають розклад на день, деталі уроку, оцінки та домашні завдання, а також стежать за своїм прогресом. Додатково в застосунку школярі можуть спілкуватися у безпечних чатах на базі Signal і переглядати корисний персоналізований контент для розвитку,

– зазначають у МОН.

А батьки завдяки застосунку можуть побачити кількість відвіданих занять і пропусків, динаміку результатів, теми та матеріали уроків, а також зручний дашборд із прогресом дитини.

Для вчителів Мрія автоматизує частину щоденних процесів і допомагає заощаджувати десятки годин робочого часу. Педагоги відзначають зручність налаштування журналу до моделей оцінювання НУШ, автоматичний підрахунок підсумкових оцінок, формування календарно-тематичних планів, табелів та свідоцтв, можливість відстежувати динаміку успішності класу та кожної дитини.

Мрія поступово інтегрує рішення на базі штучного інтелекту. Екосистема поступово розширюється й охоплює нові напрями. Для якісної організації позашкільної активності для дітей та батьків доступний розділ гуртків і секцій, де можна знайти заняття за інтересами та зручною локацією.

Уже зібрано понад 6000 гуртків зі спорту, малювання, музики, танців, рукоділля, програмування, науки та скаутингу. А з 2026 року стартує пілотування напряму дошкілля – уперше єдина цифрова екосистема об'єднає кілька ланок освіти,

– анонсували у МОН.

Для під'єднання закладу освіти до Мрії потрібно подати заявку на сайті.

Що відомо про роботу Мрії?