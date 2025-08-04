Педагогам, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами, можуть призначити надбавки. Це питання вже обговорюють у Верховній Раді.

Про це розповів очільник Освітнього комітету Ради Сергій Бабак Укрінформу, зазначає 24 Канал. Він заявив, що це педагоги, які мають покликання – вони щиро люблять те, що роблять і переживають за своїх учнів.

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Хто з вчителів отримає надбавки?

Бабак зазначив, що зараз такі вчителі отримують таку саму оплату, як і інші вчителі, без урахування складності своєї роботи. Натомість цю ситуацію треба змінити.

Їхня праця значно важча. Вони працюють із дітьми, які справді мають особливі освітні потреби – з урахуванням стану здоров'я, психоемоційного стану, особливостей сприйняття інформації. Це іноді не лише викладання шкільних дисциплін, а й базове навчання – як жити, як комунікувати зі світом,

– заявив нардеп.

І додав, що треба запровадити спеціальні стимули для таких вчителів – тобто надбавки, премії тощо. В Освітньому комітеті вже обговорюють це питання. На розгляд у форматі конкретного рішення його можуть винести восени.

Ці вчителі справді заслуговують на більше. І ми маємо зробити все, щоб вони не тільки залишалися в системі, а й щоб до неї приходили нові мотивовані фахівці,

– резюмував народний обранець.

Зазначимо, що з 1 вересня 2025 року в українських школах створять нові спеціальні класи для учнів і учениць, які мають особливі освітні потреби. Їх сформують з урахуванням конкретних особливостей розвитку дітей та рівня підтримки, якого вони потребують.