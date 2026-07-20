У відомстві – новий керівник: заступниця міністра освіти і науки покидає посаду

16 липня нардепи погодили новий склад українського уряду. Змінився і міністр освіти і науки України.

На цю посаду замість Оксена Лісового призначили Андрія Бутенка. Про останній тиждень на посаді заступниці міністра освіти і науки України повідомила і Надія Кузьмичова на своїй сторінці у фейсбуці.

Кузьмичова покидає посаду

Заступниця міністра заявила, що чекаю на засідання уряду, щоб рішення офіційно ухвалили.

Вона подякувала команді, з якою працювала раніше. Зокрема, Михайлові Федорову, який як віцепрем'єр раніше курував питання української освіти, ексміністрові Оксенові Лісовому та заступникам очільника МОН. Також – освітнім інституціям та іншим колегам, громадам, інституціям громадського сектору, батькам, учням, міжнародним партнерам тощо.

Дякую нашим учням та ученицям за здатність мріяти навіть тоді, коли дорослим здається, що сил уже немає. Ви заслуговуєте на якісну освіту незалежно від того, де живете, у яких умовах навчаєтесь і які виклики переживає країна,

– написала посадовиця.

І додала: освіта – це завжди про людей. Про результати роботи пообіцяла написала окремо.

Зауважимо, що у МОН Кузьмичова відповідала за середню освіту та впровадження реформи НУШ.

Що відомо про зміни в МОН