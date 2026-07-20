На эту должность вместо Оксена Лесного назначили Андрея Бутенко. О своей последней неделе на посту заместителя министра образования и науки Украины сообщила и Надежда Кузьмичева на своей странице в фейсбуке.

Кузьмичева покидает пост

Заместитель министра заявила, что ждет заседания правительства, чтобы решение было официально утверждено.

Она поблагодарила команду, с которой работала ранее. В частности, Михаила Федорова, который в качестве вице-премьера ранее курировал вопросы украинского образования, экс-министра Оксена Лисового и заместителей главы МОН. Также – образовательным учреждениям и другим коллегам, общинам, организациям гражданского общества, родителям, ученикам, международным партнерам и т. д.

Спасибо нашим ученикам и ученицам за способность мечтать даже тогда, когда взрослым кажется, что сил уже нет. Вы заслуживаете качественного образования независимо от того, где живете, в каких условиях учитесь и какие вызовы переживает страна,

– написала чиновница.

И добавила: образование – это всегда о людях. О результатах работы она пообещала написать отдельно.

Что известно об изменениях в МОН