Наказ МОН про дистанційне навчання скасують, – Федоров

Наказ Міністерства освіти і науки України №1112, який стосується, зокрема дистанційного навчання, скасують. Влада шукатиме шлях, як вивести дітей на навчання у безпечні школи.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення Михайла Федорова, який у новому уряді має стати першим віцепрем'єром. Він також назвав причину скасування документа.

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Чому скасують закон МОН про дистанційку?

Наказ мають скасувати у п'ятницю, адже до нього є багато питань у громади і депутатів.

Разом з депутатами ми будемо шукати шлях, як досягати цілей і виводити дітей в офлайн, у безпечні школи. Як наздогнати всі знання, які були втрачені за останні кілька років – за ковід, повномасштабну війну... Будемо шукати цей шлях,

– повідомив посадовець.

Зазначимо, що цей наказ обмежує право вибору закладу освіти. Зокрема, з 1 вересня 2025 року учні-переселенці повинні навчатися очно в школі за місцем проживання.

Також документ обмежує доступ до дистанційної освіти. Для дистанційних класів встановлюють вимогу за кількістю учнів – не менш як 20 дітей. Така норма суперечить чинному Закону "Про повну загальну середню освіту", згідно з яким у класі має бути щонайменше п'ять учнів.

Наказ також ускладнює навчання в українських школах дітям із ТОТ. За пропозицією міністерства, діти з ТОТ можуть навчатися дистанційно на педагогічному патронажі. Однак для цього їхні батьки мають написати спеціальну заяву, надати в ній свої персональні дані й дати згоду на їх обробку. А це небезпечно для українців з ТОТ, за якими стежать окупанти.

Наказ загрожує і безпеці дітей у прифронтових зонах. У МОН акцентують на поверненні дітей за парти у тих закладах освіти, де є укриття. Однак далеко не всюди є укриття або вони не відповідають вимогам. Та й сама дорога до школи у регіонах, які постійно під обстрілами, може бути небезпечною.