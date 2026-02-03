Що таке "напуватися" та "денце": про що насправді співає KHAYAT у пісні "Герци"

Цьогорічні учасники Нацвідбору Євробачення пропонують цікаві тексти, які містять слова, значення яких пояснюють мовознавці. А у нас є можливість поповнити власний розмовний словник.

Що означають слова "напується" та "денце" у пісні учасника Нацвідбору Євробачення-2026, розповідаємо, опираючись на пояснення редакторки та мовознавиці Ольги Новак-Зінченко.

Дивіться також Не Альоша і не Алєксєй: як правильно назвати хлопця з цим іменем українською

Що означають слова з пісні "напується" і "денце"?

Цьогорічні учасники нацвідбору пропонують різноманітні композиції, які зачіпають слухача не лише вокалом та музикою, а й глибиною текстів. Зокрема незвичною подачею, здається, знайомих слів, у значенні яких ти уже сумніваєшся.

Головна тема пісні KHAYAT "Герци" – внутрішня боротьба, тиск та пошук виходу. Пісня поєднує українську поетичну лексику з англомовними вставками, створюючи ефект сучасної етноелектроніки.

Цікаво! KHAYAT потрапив до фіналу Нацвідбору на Євробачення-2026 шляхом голосування у застосунку Дія, де за нього віддали свій голос понад 91 тисяча українців (32,41%). Виконавець, Андрій Хаят, учасник конкурсу "Голос країни", уже вчетверте бере участь у відборі і цьогоріч має усі шанси.

У пісні рядок "Може напується, хай по саме денце п’є" слід розібрати по словах, щоб розуміти повноту змісту.

Метафора "напується" та "денце" символізує крайність, межу – коли людина переживає настільки сильно, що "п’є" емоції до останньої краплі. Йдеться не про буквальне пиття, а про глибоке насичення почуттями чи переживаннями.

"Напується", дієслово утворене від "напитися", але у пісні → "насититися, вдовольнитися, напитися досхочу". У іншій пісні, до прикладу, – "може нап’ється болю чи відчаю", це не про буквальні дії, а про глибину та тривалість переживань, можна навіть вважати як негативне побажання чи прокляття.

А от "денце" – це зменшувальна форма слова "дно" посудини: "до самого дна". У переносному значенні – "до краю, до межі". Це образ повного занурення у стан, коли серце переповнене болем чи любов’ю.

Українські словники дають два визначення слів "денце":

Зменшувально-пестлива форма до "дно": "Ой, у полі озеречко, Там плавало відеречко. Соснові клепки, а дубове денце, Не цурайся, моє серце." (з народної пісні).

(з народної пісні). Нижня частина цибулин і квіток деяких рослин: "Для культивування використовували різні тканини цибулини тюльпана: луски з частиною денця, пазушні бруньки, квітконоси". (з науково-популярної літератури).

Поєднання цих слів створює відчуття граничності, коли вже немає куди далі. Тут використано дуже вдалий поетичний спосіб – використання побутових образів ("денце", "напитися") для передачі психологічного стану. Крім того, вдало продемонстровано можливості української мови та її неповторне автентичне звучання.

Це повернення забутих українських слів, яких чимало, і їх добірки часто пропонує 24 Канал, щоб пізнати глибину автентичності нашої мови.

Отже, рядок "Може напується, хай по саме денце п’є" – це художній образ, який передає повне занурення у біль чи почуття, "до самого дна" – це метафора емоційного перевантаження. І саме такий образ сьогодні зачіпає кожного українця.

Нагадаємо! 70-й Пісенний конкурс Євробачення пройде у Відні. Гранд-фінал Євробачення відбудеться в суботу, 16 травня, а півфінали – 12 та 14 травня 2026 року. Конкурс пройде на найбільшій критій арені Австрії, Wiener Stadthalle.

7 лютого, у суботу, відбудеться шоу Національного відбору на Євробачення-2026 та стане відомо, хто представить Україну на Євробаченні-2026. Не пропустіть цю подію та долучіться до вибору переможця.