Наталія чи Наталя: який варіант імені правильний українською

Імена людей виникають у певних народів, але поширюються по всьому світу та набувають свого, притаманного певній мові звучання. А ще змінююся, існують в кількох варіантах, утворюють зменшувальні форми.

Яка форма імені Наталя чи Наталія притаманна українській мові, розповідаємо, з посиланням на пояснення BBC.

Дивіться також Не лише "стриж": ця пташка має цікавішу українську назву

Яке ім'я правильне – Наталя чи Наталія?

Серед українок досить поширеним ім'ям є Наталія. Але у нього є цікава особливість, два варіанти написання – Наталія та Наталя. А тому виникає сумнів, що котресь з них є помилковим, та навіть мовознавці сперечаються.

Саме ім'я має латинське коріння Natalia, що означає "рідна", "та, що народилася", або ж пов’язується зі значенням" народжена в день Різдва" (від dies natalis – "день народження", "Різдво" або Natalis Domini означає "Різдво Господнє"). Тому Наталія цілком може означати – різдвяна.

Інша версія походження єврейська. Деякі дослідники вказують на зв’язок із єврейським ім’ям Натан ("дарований").

У словниках та святцях зафіксована форма імені – Наталія. Однак, у документах все частіше можна зустріти форму – Наталя та навіть Наталі. Тому тут варто звертати увагу на те яке ім'я записане в документах та уточнити, як звертатися до власниці імені. А ці імена уже вважати тотожними.

Коротких та пестливих форм від Наталії в українській мові теж чимало:

Наталка,

Наталонька,

Наталяся,

Натуся,

Ната,

Натка,

Натусик,

Тата,

Таша,

Туся.

Втім, врахуйте, що характерне закінчення імені на -ша – Наташа, притаманне більше російській мові, як і Даша, Маша, Ксюша та інші жіночі та чоловічі імена. І згадайте, у деяких курортних місцях – Наташа, має зневажливе значення, навіщо вам таке.

Ім’я дуже популярне серед слов’янських народів, особливо в Україні, Польщі та Росії. У Європі існують відповідники: Natalie, Natalia та Natasha.

Цікаво! Вважається, що довгий час українські жінки не вживали масово це ім'я. А до його популярності долучився український письменник Іван Котляревський завдяки п'єсі "Наталка Полтавка".

А днів ангела кілька на рік: 11 січня, 22 березня, 31 березня, 8 вересня, 14 вересня – згідно з православними святцями. Найбільш відомий день – 8 (14) вересня, коли вшановують святу мученицю Наталію Нікомидійську.

Отже, імена Наталія та Наталя – рівнозначні. Тут не можна казати, що котресь нормативне, а котресь – розмовне, дивіться, що написано в документах. Батьки самі обирають форму написання імені для своєї дитини. Але коротку та пестливу форму – уже можна змінювати, головне – не калькуйте на російський штиб, бо для Наталі стільки можливих варіантів.