Наталія чи Наталя: який варіант імені правильний українською
- Обидва варіанти імені Наталія та Наталя є рівнозначними в українській мові.
- Короткі та пестливі форми мають багато варіантів, але варто уникати російських кальок.
Імена людей виникають у певних народів, але поширюються по всьому світу та набувають свого, притаманного певній мові звучання. А ще змінююся, існують в кількох варіантах, утворюють зменшувальні форми.
Яка форма імені Наталя чи Наталія притаманна українській мові, розповідаємо, з посиланням на пояснення BBC.
Яке ім'я правильне – Наталя чи Наталія?
Серед українок досить поширеним ім'ям є Наталія. Але у нього є цікава особливість, два варіанти написання – Наталія та Наталя. А тому виникає сумнів, що котресь з них є помилковим, та навіть мовознавці сперечаються.
Саме ім'я має латинське коріння Natalia, що означає "рідна", "та, що народилася", або ж пов’язується зі значенням" народжена в день Різдва" (від dies natalis – "день народження", "Різдво" або Natalis Domini означає "Різдво Господнє"). Тому Наталія цілком може означати – різдвяна.
Інша версія походження єврейська. Деякі дослідники вказують на зв’язок із єврейським ім’ям Натан ("дарований").
У словниках та святцях зафіксована форма імені – Наталія. Однак, у документах все частіше можна зустріти форму – Наталя та навіть Наталі. Тому тут варто звертати увагу на те яке ім'я записане в документах та уточнити, як звертатися до власниці імені. А ці імена уже вважати тотожними.
Коротких та пестливих форм від Наталії в українській мові теж чимало:
- Наталка,
- Наталонька,
- Наталяся,
- Натуся,
- Ната,
- Натка,
- Натусик,
- Тата,
- Таша,
- Туся.
Втім, врахуйте, що характерне закінчення імені на -ша – Наташа, притаманне більше російській мові, як і Даша, Маша, Ксюша та інші жіночі та чоловічі імена. І згадайте, у деяких курортних місцях – Наташа, має зневажливе значення, навіщо вам таке.
Ім’я дуже популярне серед слов’янських народів, особливо в Україні, Польщі та Росії. У Європі існують відповідники: Natalie, Natalia та Natasha.
Цікаво! Вважається, що довгий час українські жінки не вживали масово це ім'я. А до його популярності долучився український письменник Іван Котляревський завдяки п'єсі "Наталка Полтавка".
А днів ангела кілька на рік: 11 січня, 22 березня, 31 березня, 8 вересня, 14 вересня – згідно з православними святцями. Найбільш відомий день – 8 (14) вересня, коли вшановують святу мученицю Наталію Нікомидійську.
Отже, імена Наталія та Наталя – рівнозначні. Тут не можна казати, що котресь нормативне, а котресь – розмовне, дивіться, що написано в документах. Батьки самі обирають форму написання імені для своєї дитини. Але коротку та пестливу форму – уже можна змінювати, головне – не калькуйте на російський штиб, бо для Наталі стільки можливих варіантів.