Провчилась 4 роки, а диплом – не отримала: студентка з Польщі судиться з ЛНУ

Громадянка Польщі Наталія Вероніка Ліс, яка чотири роки навчалася у Львівському національному університеті імені Івана Франка та сплатила за освіту понад 200 тисяч гривень, не отримала диплом бакалавра. Випускниця звернулася до суду з вимогою скасувати наказ про її відрахування, видати диплом та компенсувати моральну шкоду, однак суд відмовив у задоволенні позову.

Відповідне рішення Галицький районний суд Львова ухвалив наприкінці травня. Про це пише ZAXID.NET.

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Чому студентка з Польщі залишилася без диплома ЛНУ?

За даними Єдиного реєстру судових рішень, Наталія Вероніка Ліс вступила до ЛНУ у 2020 році на спеціальність "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії". За час навчання вона успішно склала всі іспити, захистила курсові та бакалаврську роботи, а також пройшла атестацію.

Втім, після завершення навчання у червні 2024 року диплом їй так і не видали. Згодом університет видав наказ про її відрахування. Додому дівчина поїхала без нічого.

У суді представники вишу пояснили, що студентка не надала документ про повну загальну середню освіту, який дає право на вступ до закладів вищої освіти. Йдеться про польський атестат зрілості, який видається після складання матурального іспиту.

Університет зазначив, що під час вступу дівчина надала лише свідоцтво про закінчення ліцею, а необхідний документ так і не був офіційно визнаний в Україні.

Суд погодився з аргументами навчального закладу та відмовив у задоволенні позову. Його рішення аргументоване тим, що полячка не надала документ, який надає право на вступ до закладів вищої освіти в Україні.

Що каже про цю ситуацію родина студентки?

Батько випускниці Андрій Ліс стверджує, що проблем із документами під час вступу не виникало, а про відмову у видачі диплома родина дізналася лише після завершення навчання.

Лише після всіх випускних іспитів в університеті нам повідомили, що Наталя диплому не отримає. При цьому не надіслали офіційного повідомлення ні листом, ні електронною поштою,

– розповів він.

Адвокат родини Глєб Юхименко заявив, що рішення суду оскаржуватимуть в апеляції.

"Клієнтка вважає, що університет порушив її права, бо спочатку прийняв документ про середню освіту, а потім сказав, що він неналежний для видачі диплома", – зазначив адвокат.

За його словами, вони також оскаржують сам наказ про відрахування, оскільки вважають його незаконним.

Яка позиція університету стосовно справи Ліс?

У Львівському національному університеті наголошують, що студентка була зарахована законно, однак її документ про середню освіту мав пройти процедуру офіційного визнання в Україні.

Керівник пресцентру ЛНУ Олег Вівчарик пояснив журналістам, що іноземні громадяни можуть розпочати навчання ще до завершення такої процедури, проте для отримання диплома вона є обов'язковою.

За таких обставин університет не мав законних підстав для присвоєння освітнього ступеня бакалавра та видачі диплома,

– наголосив він.

Водночас у виші запевняють, що ситуацію можна вирішити. Після подання належним чином оформленого та визнаного в Україні документа про повну загальну середню освіту студентка зможе поновитися без повторного вступу та складання іспитів.

"Як тільки вона надасть необхідний документ про визнання своєї повної загальної середньої освіти, Університет розпочне процедуру видачі диплома", – повідомили в університеті.

Наразі родина Наталії Ліс готує апеляційну скаргу та прагне отримати юридичні гарантії того, що після врегулювання питання з документами випускниці все ж видадуть диплом.