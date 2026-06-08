У Раді розповіли, чому дуже важливо спростити формулу НМТ

Недавно у Верховній Раді запропонували змінити формулу національного мультитесту. Зокрема, зменшити кількість предметів.

Також перемістити математику до списку вибіркових дисциплін. Одна з ініціаторок законопроєкту, нардеп Ірина Борзова розповіла в ефірі телемарафону, чому хочуть втілити у життя таку ідею.

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Чому хочуть змінити формулу НМТ?

Народна обраниця зазначила, що частина випускників шкіл у нашій державі обирає навчання за кордоном.

Частина випускників обирає навчання за кордоном, тому що там вступ до університетів є значно простішим,

– зазначила Борзова.

Хоча, за її словами, українська вища освіта має сильні традиції, потужних викладачів, якісну підготовку фахівців. Тому треба зробити все можливе, щоб випускники вступали до вишів в Україні та будували майбутнє нашої держави.

Вона вважає, що спрощення вступу покликане втримати українських абітурієнтів у національній системі вищої освіти.

До слова, результати НМТ 2025 року свідчать про те, що більшість учасників тестування подолали вступний поріг і отримали право на вступ до вишів.

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Що відомо про зміни в НМТ?