У Раді розповіли, чому дуже важливо спростити формулу НМТ
Недавно у Верховній Раді запропонували змінити формулу національного мультитесту. Зокрема, зменшити кількість предметів.
Також перемістити математику до списку вибіркових дисциплін. Одна з ініціаторок законопроєкту, нардеп Ірина Борзова розповіла в ефірі телемарафону, чому хочуть втілити у життя таку ідею.
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Чому хочуть змінити формулу НМТ?
Народна обраниця зазначила, що частина випускників шкіл у нашій державі обирає навчання за кордоном.
Частина випускників обирає навчання за кордоном, тому що там вступ до університетів є значно простішим,
– зазначила Борзова.
Хоча, за її словами, українська вища освіта має сильні традиції, потужних викладачів, якісну підготовку фахівців. Тому треба зробити все можливе, щоб випускники вступали до вишів в Україні та будували майбутнє нашої держави.
Вона вважає, що спрощення вступу покликане втримати українських абітурієнтів у національній системі вищої освіти.
До слова, результати НМТ 2025 року свідчать про те, що більшість учасників тестування подолали вступний поріг і отримали право на вступ до вишів.
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Що відомо про зміни в НМТ?
- Народні депутати запропонували змінити формулу НМТ вже наступного року. Зокрема, зменшити кількість предметів до трьох.
- Українці влаштували дискусію щодо того, чи треба забирати математику зі списку обов'язкових предметів.
- Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко вважає, що математика має залишатися серед обов'язкових предметів НМТ, оскільки саме результати цього іспиту, поряд з результатами з української мови, є найкращими предикторами успішності майбутніх студентів.
- Очільник МОН Оксен Лісовий заявив, що математика повинна бути обов'язковим предметом.