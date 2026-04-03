Залишилось кілька днів: що мають зробити вступники до 7 квітня

Реєстрація на національний мультитест у 2026 році завершилася 2 квітня. Частині вступників треба усунути недоліки, аби мати можливість взяти участь у тестуванні.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти. Для виправлення недоліків залишилось лише кілька днів.

Що мають зробити випускники до 7 квітня?

Спеціальним сервісом реєстрації на сайті УЦОЯО скористалися понад 373 тисяч осіб. Понад 60 % створили персональний кабінет учасника НМТ за допомогою Дії.

Понад 363 тисячі вступників надіслали дані та копії документів на обробку. 347 377 вже отримали підтвердження успішної реєстрації і можуть сформувати сертифікат НМТ 2026 року.

Радимо вступникам і вступницям зазирнути до персональних кабінетів, щоб не пропустити важливого повідомлення. Є охочі пройти НМТ, яких регіональні центри оцінювання якості освіти поки не зареєстрували для участі в тестуванні,

– зауважили у Центрі.

І додали, що понад 6 тисяч осіб мають доопрацювати надану інформацію або копії документів.

Усунути помилки і повторно надіслати копії документів на перевірку до регіонального центру оцінювання якості освіти потрібно не пізніше ніж 7 квітня,

– наголосили в УЦОЯО.

До 7 квітня також можна змінити предмет на вибір, населений пункт проходження тестування або мову для завдань НМТ. Також додати чи змінити інформацію про потребу у створенні спеціальних умов у ТЕЦ.

Важливо! Кожен учасник НМТ отримає запрошення на тестування у персональному кабінеті. Там буде дата, місце та час проведення тестування. Запрошення надійде учаснику не пізніше ніж за 10 днів до початку основної сесії, яка стартує 20 травня, зазначає Osvita.ua.

