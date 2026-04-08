За ці дії учасникам НМТ анулюють результати тестування

У травні розпочинається національний мультипредметний тест. Учасникам мультитесту варто знати, чого не можна робити під час іспиту.

Адже їм можуть анулювати результати. Про це інформує Osvita.ua.

За що анулюють результати учаснику НМТ?

Учасникам НМТ заборонять під час тестування копіювати завдання тесту. За спроби фотографування або переписування завдань результати вступника анулюють. Про це вказано у Порядку проведення НМТ. Персонал екзаменаційного центру має діяти згідно з документом.

Результати НМТ анульовуватиме Український центр оцінювання якості освіти на підставі рішень апеляційних комісій.

Також анулювання результатів іспиту відбуватиметься у разі інших порушень учасником НМТ процедури проходження тестування. До них належать:

невиконання вказівок і вимог працівників екзаменаційних центрів;

порушення правил тестування;

виявлення небезпечних предметів і речовин, що загрожують життю та здоров'ю інших;

винесення за межі аудиторії чернеток тощо.

Цікаво! Очільник МОН України Оксен Лісовий у телеграмі повідомив основні зміни цьогорічної вступної кампанії.

