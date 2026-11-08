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Освіта Саморозвиток В Україні відбувся Національний тест з медіаграмотності: які результати
8 листопада, 12:01
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В Україні відбувся Національний тест з медіаграмотності: які результати

Марія Волошин

Майже 65 тисяч українців склали Національний тест з медіаграмотності 2026 року. Загалом понад 93,5% учасників продемонстрували високий або дуже високий рівень.

Тестування тривало з 26 до 30 жовтня на платформі Дія.Освіта. Про це інформує Міністерство культури України у фейсбуці.

Який рівень медіаграмотності українців 

Найактивніше до тестування долучилися жителі Львівської, Полтавської, Вінницької, Дніпропетровської та Запорізької областей, а також Києва.

Серед учасників — понад 22,7 тисячі державних службовців, 11,5 тисячі освітян та 10 тисяч школярів і студентів.

Головною мотивацією стало бажання перевірити власні знання та дізнатися нове. Результати тестування підтверджують важливість подальшого розвитку медіа-, цифрової та ШІ-грамотності в Україні.

Результати такі:

  • найвищий рівень «Гуру» отримали 52 175 людей, тобто 80,4%;

  • рівень «Майже гуру» — 8 527 людей, тобто 13,1%;

  • рівень «Початківець» — 3 012 людей, тобто 4,6%;

  • рівень «Новачок» — 1 202 людини, тобто 1,9%.

Уміння відрізняти факти від фейків, розпізнавати маніпуляції та перевіряти джерела допомагає зберігати самостійність у власних судженнях. В умовах російської війни проти України це особливо важливо: ворог використовує дезінформацію, щоб посіяти паніку, розділити суспільство та підірвати довіру між людьми, 
– зазначила очільниця Мінкульту Тетяна Бережна.

З чого складався тест 

Тест складався з п’яти тематичних блоків: 

  • достовірність та вплив інформації;

  • соціальні мережі;

  • відповідальна та етична медіаповедінка;

  • фактчекінг;

  • кібергігієна та безпека в мережі.

Національний тест із медіаграмотності провели Міністерство культури України та Міністерство цифрової трансформації України  в межах Національного проєкту з медіаграмотності «Фільтр» на платформі Дія.Освіта.

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