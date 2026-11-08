В Украине прошел Национальный тест по медиаграмотности: какие результаты

Тест по медиаграмотности / Shutterstock
Почти 65 тысяч украинцев сдали Национальный тест по медиаграмотности этого года. В целом более 93,5 % участников продемонстрировали высокий или очень высокий уровень.
Тестирование проходило с 26 по 30 октября на платформе "Дия.Образование". Об этом сообщает Министерство культуры Украины в фейсбуке.
Каков уровень медиаграмотности украинцев
Наиболее активно в тестировании приняли участие жители Львовской, Полтавской, Винницкой, Днепропетровской и Запорожской областей, а также Киева.
Среди участников – более 22,7 тысячи государственных служащих, 11,5 тысячи работников образования и 10 тысяч школьников и студентов.
Главной мотивацией стало желание проверить собственные знания и узнать что-то новое. Результаты тестирования подтверждают важность дальнейшего развития медиа-, цифровой и ИИ-грамотности в Украине.
Результаты такие:
самый высокий уровень "Гуру" получили 52 175 человек, то есть 80,4%;
уровень "Майже гуру" – 8 527 человек, то есть 13,1%;
уровень "Начинающий" – 3 012 человек, то есть 4,6%;
уровень "Новичок" – 1 202 человека, то есть 1,9%.
Умение отличать факты от фейков, распознавать манипуляции и проверять источники помогает сохранять независимость в собственных суждениях. В условиях российской войны против Украины это особенно важно: враг использует дезинформацию, чтобы посеять панику, разделить общество и подорвать доверие между людьми
С чего состоял тест
Тест состоял из пяти тематических блоков:
достоверность и влияние информации;
социальные сети;
ответственное и этичное поведение в СМИ;
фактчекинг;
кибергигиена и безопасность в сети.
Национальный тест по медиаграмотности провели Министерство культуры Украины и Министерство цифровой трансформации Украины в рамках Национального проекта по медиаграмотности "Фильтр" на платформе "Дия.Образование".
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