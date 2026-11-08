В Україні відбувся Національний тест з медіаграмотності: які результати

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Тестування тривало з 26 до 30 жовтня на платформі Дія.Освіта. Про це інформує Міністерство культури України у фейсбуці.

Який рівень медіаграмотності українців

Найактивніше до тестування долучилися жителі Львівської, Полтавської, Вінницької, Дніпропетровської та Запорізької областей, а також Києва.

Серед учасників — понад 22,7 тисячі державних службовців, 11,5 тисячі освітян та 10 тисяч школярів і студентів.

Головною мотивацією стало бажання перевірити власні знання та дізнатися нове. Результати тестування підтверджують важливість подальшого розвитку медіа-, цифрової та ШІ-грамотності в Україні.

Результати такі:

найвищий рівень «Гуру» отримали 52 175 людей, тобто 80,4%;

рівень «Майже гуру» — 8 527 людей, тобто 13,1%;

рівень «Початківець» — 3 012 людей, тобто 4,6%;

рівень «Новачок» — 1 202 людини, тобто 1,9%.

Уміння відрізняти факти від фейків, розпізнавати маніпуляції та перевіряти джерела допомагає зберігати самостійність у власних судженнях. В умовах російської війни проти України це особливо важливо: ворог використовує дезінформацію, щоб посіяти паніку, розділити суспільство та підірвати довіру між людьми– зазначила очільниця Мінкульту Тетяна Бережна.

З чого складався тест

Тест складався з п’яти тематичних блоків:

достовірність та вплив інформації;

соціальні мережі;

відповідальна та етична медіаповедінка;

фактчекінг;

кібергігієна та безпека в мережі.

Національний тест із медіаграмотності провели Міністерство культури України та Міністерство цифрової трансформації України в межах Національного проєкту з медіаграмотності «Фільтр» на платформі Дія.Освіта.