Вирішили захиститися за боса: НАУ збирається судитися з Лісовим за догану скандальному Луцькому

НАУ вирішили оскаржувати рішення Оксена Лісового про винесення догани ректору вишу Максиму Луцькому. В університеті вирішили відстоювати свого скандального боса у суді.

Як відомо, очільник МОН Оксен Лісовий виписав догану ректору Національного авіаційного університету Максиму Луцькому. Окрім того, міністр пообіцяв – повторне порушення буде тягнути за собою звільнення з посади.

До теми Лісовий виписав догану ректору НАУ Максиму Луцькому: за що та чи загрожує йому звільнення

Як на догану Луцькому відреагували в НАУ

У НАУ вирішили не погоджуватися з рішенням міністра освіти та навіть планують оскаржувати його через суд. У виші заявляють, що Луцький у своєму річному звіті нібито подав вичерпну інформацію про роботу вишу.

Підставою для догани стало нібито порушення законодавства про освіту та вимог контракту. Разом з тим, про які саме "порушення" йдеться, наразі не відомо, аргументів та мотивів такого рішення Кадровою комісією МОН до цього часу НАУ не надано,

– кажуть в НАУ.

У пресслужбі НАУ припускають, що причиною догани могло бути зменшення кількості іноземних студентів, але причини таких здогадок не повідомляють. Також у виші запевняють, що Луцькому вдалося реалізувати багато проєктів з університетами інших країн.

Колишній регіонал та кум Дмитра Табачника став ректором НАУ в 2021 році. Його призначення відбулося після того, як посаду міністра освіти зайняв Сергій Шкарлет.

Коли Шкарлет покинув посаду, Луцький на фестивалі "Студвесна" погрожував студентам за жарти про друга. Також Шкарлет та Луцький потрапили у скандал через фото у військовій формі та зі зброєю, коли бойових дій на Київщині вже не було.