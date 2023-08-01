Как известно, глава МОН Оксен Лисовой выписал выговор ректору Национального авиационного университета Максиму Луцкому. Кроме того, министр пообещал – повторное нарушение будет влечь увольнение с должности.

К теме Лисовой выписал выговор ректору НАУ Максиму Луцкому: за что та угрожает ли ему увольнение

Как на выговор Луцкому отреагировали в НАУ

В НАУ решили не соглашаться с решением министра образования и даже планируют обжаловать его через суд. В вузе заявляют, что Луцкий в своем годовом отчете якобы предоставил исчерпывающую информацию о работе вуза.

Основанием для выговора стало якобы нарушение законодательства об образовании и требований контракта. Вместе с тем, о каких именно "нарушениях" идет речь, пока не известно, аргументов и мотивов такого решения Кадровой комиссией МОН до сих пор НАУ не предоставлено,

– говорят в НАУ.

В пресс-службе НАУ предполагают, что причиной выговора могло быть уменьшение количества иностранных студентов, но причины таких догадок не сообщают. Также в вузе уверяют, что Луцком удалось реализовать многие проекты с университетами других стран.

Бывший регионал и кум Дмитрия Табачника стал ректором НАУ в 2021 году. Его назначение произошло после того, как должность министра образования занял Сергей Шкарлет.

Когда Шкарлет покинул пост, Луцкий на фестивале "Студвесна" угрожал студентам за шутки о друге. Также Шкарлет и Луцкий попали в скандал из-за фото в военной форме и оружия, когда боевых действий на Киевщине уже не было.