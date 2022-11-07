8 унікальних наукових об'єктів України отримали статус національного надбання

Кабмін надав статус національного надбання 8 унікальним науковим об’єктам України. Рішення ухвалили, аби зберегти їх.

Збереження цих унікальних наукових об'єктів є пріоритетним завданням держави. Адже їхня втрата спричинить серйозні негативні наслідки для розвитку науки та суспільства.

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Які об'єкти отримали цей статус

До Державного реєстру наукових об'єктів, що становлять національне надбання, внесли:

Навчально-науково-випробувальну лабораторію швидкісних автомобілів імені Нікітіна Харківського національного автомобільно-дорожнього університету з розвитку науково-технічної творчості та національно-патріотичного виховання молоді;

гербарій державного вищого навчального закладу "Національний лісотехнічний університет України";

колекцію фосилій рослинних і тваринних решток Палеонтологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка;

геологічний ландшафт та рослинно-тваринний комплекс Канівських дислокацій у межах Канівського природного заповідника навчально-наукового центру "Інститут біології та медицини" Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

лабораторний комплекс дослідних установок для проведення експериментів в умовах високих газо- та гідростатичних тисків та температур Інституту магнетизму НАН України та МОН;

комплекс для вимірювання теплового розширення твердих наноструктурних матеріалів та кріокристалів при низьких та наднизьких температурах Фізико-технічного інституту низьких температур імені Вєркіна Національної академії наук України;

колекцію рідкісних та видів рослин, що зникають, степових екосистем України Криворізького ботанічного саду НАН України;

колекцію промислово цінних культур мікроорганізмів для біологізації землеробства Інженерно-технологічного інституту "Біотехніка" Національної академії аграрних наук України.

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