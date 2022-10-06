Цього разу Президент України Володимир Зеленський присвоїв довічні державні стипендії видатним українським науковцям. Зокрема тим, яким вже виповнилося 70 років.

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Хто отримав стипендії

Відповідно до указу Президента України "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери" стипендії присвоїли:

Богаченку Олексію Георгійовичу – 1940 року народження, докторові технічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки України, лауреатові Державної премії СРСР в галузі науки і техніки, лауреатові Державної премії Української РСР в галузі науки і техніки, лауреатові премії Ради Міністрів СРСР в галузі науки і техніки;

Кальченку Борису Івановичу — 1938 року народження, докторові технічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки України;

Корнійчуку Миколі Сергійовичу – 1935 року народження, докторові сільськогосподарських наук, професорові;

Костромітіну Віктору Михайловичу – 1936 року народження, докторові сільськогосподарських наук, професорові;

Кублановському Валерію Семеновичу – 1936 року народження, докторові хімічних наук, професорові;

Лісовому Миколі Вікторовичу – 1938 року народження, докторові сільськогосподарських наук, старшому науковому співробітникові;

Паламарчук Валентині Федорівні – 1930 року народження, докторові педагогічних наук, професорові

Тоцькому Владлену Миколайовичу – 1936 року народження, докторові біологічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки України;

Центілу Віталію Григоровичу – 1939 року народження, докторові медичних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки України;

Чабаненку Павлу Павловичу – 1939 року народження, докторові військових наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки України;

Чорному Миколі Васильовичу – 1935 року народження, докторові ветеринарних наук, професорові, заслуженому працівникові сільського господарства України

Ширан Наталії Володимирівні – 1937 року народження, докторові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові

Шломчаку Георгію Григоровичу – 1936 року народження, докторові технічних наук, професорові.

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Ігор Клименко став найкращим студентом світу

Нещодавно українець Ігор Клименко став найкращим студентом світу за версією престижної Всесвітньої премії Global Student Prize. Він отримав 100 000 доларів як студент, що здійснює найбільший реальний вплив на навчання, життя своїх однолітків і на суспільство загалом.

Ігор Клименко навчається на фізико-математичному факультеті у КПІ імені Ігоря Сікорського. У 5 класі, коли почалася війна в Україні, зрозумів, що хоче допомогти своїй країні. Школяр почав розробляти роботів для розмінування.

У 10 класі хлопець почав використовувати квадрокоптери та дрони у своїх винаходах. Останні два роки активно працює над своїм дослідженням Quadcopter Mines Detector, яке успішно презентує на численних конкурсах та виставках.

Попри війну, Ігор щодня продовжує вчитися, щоб здобути якісну освіту для відбудови України.