В этот раз Президент Украины Владимир Зеленский присвоил пожизненные государственные стипендии выдающимся украинским ученым. В частности, тем, которым уже исполнилось 70 лет.

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Кто получил стипендии

Согласно указу Президента Украины "О государственных стипендиях для выдающихся деятелей науки, образования, культуры и искусства, здравоохранения, физической культуры и спорта и информационной сферы" стипендии присвоили:

Богаченко Алексей Георгиевич – 1940 года, доктору технических наук, профессору, заслуженному деятелю науки и техники Украины, лауреату Государственной премии СССР в области науки и техники, лауреату Государственной премии Украинской ССР в области науки и техники, лауреату премии Совета Министров СССР в области и техники;

Кальченко Борису Ивановичу – 1938 года, доктору технических наук, профессору, заслуженному деятелю науки и техники Украины;

Корнийчуку Николаю Сергеевичу – 1935 года, доктору сельскохозяйственных наук, профессору;

Костромитину Виктору Михайловичу – 1936 года рождения, доктору сельскохозяйственных наук, профессору;

Кублановскому Валерию Семеновичу – 1936 года рождения, доктору химических наук, профессору;

Лесном Николае Викторовиче – 1938 года, докторе сельскохозяйственных наук, старшему научному сотруднику;

Паламарчук Валентине Федоровне – 1930 года рождения, доктору педагогических наук, профессору

Тоцкому Владлену Николаевичу – 1936 года рождения, доктору биологических наук, профессору, заслуженному деятелю науки и техники Украины;

Центилу Виталию Григорьевичу – 1939 года, доктору медицинских наук, профессору, заслуженному деятелю науки и техники Украины;

Чабаненко Павлу Павловичу – 1939 года рождения, доктору военных наук, профессору, заслуженному деятелю науки и техники Украины;

Черному Николаю Васильевичу – 1935 года рождения, доктору ветеринарных наук, профессору, заслуженному работнику сельского хозяйства Украины

Ширан Наталии Владимировне – 1937 года рождения, доктору физико-математических наук, старшему научному сотруднику

Шломчаку Георгию Григорьевичу – 1936 года рождения, доктору технических наук, профессору.

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Игорь Клименко стал лучшим студентом мира

Недавно украинский Игорь Клименко стал лучшим студентом мира по версии престижной Всемирной премии Global Student Prize. Он получил 100 000 долларов как студент, оказывающий наибольшее реальное влияние на обучение, жизнь своих сверстников и общество в целом.

Игорь Клименко учится на физико-математическом факультете в КПИ имени Игоря Сикорского. В 5-м классе, когда началась война в Украине, понял, что хочет помочь своей стране. Школьник начал разрабатывать роботов для разминирования.

В 10 классе парень начал использовать квадрокоптеры и дроны в своих изобретениях. Последние два года активно работает над своим исследованием Quadcopter Mines Detector, успешно представляющим на многочисленных конкурсах и выставках.

Несмотря на войну, Игорь ежедневно продолжает учиться, чтобы получить качественное образование для восстановления Украины.