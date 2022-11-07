8 уникальных научных объектов Украины получили статус национального достояния
Источник:МОН
Кабмин предоставил статус национального достояния 8 уникальным научным объектам Украины. Решение было принято, чтобы сохранить их.
Сохранение этих уникальных научных объектов является приоритетной задачей государства. Ведь их потеря приведет к серьезным негативным последствиям для развития науки и общества.
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Какие объекты получили этот статус
В Государственный реестр научных объектов, составляющих национальное достояние, внесли:
- Учебно-научно-испытательная лаборатория скоростных автомобилей имени Никитина Харьковского национального автомобильно-дорожного университета по развитию научно-технического творчества и национально-патриотического воспитания молодежи;
- гербарий государственного вуза "Национальный лесотехнический университет Украины";
- коллекцию фосилий растительных и животных Палеонтологического музея Львовского национального университета имени Ивана Франко;
- геологический ландшафт и растительно-животный комплекс Каневских дислокаций в рамках Каневского природного заповедника учебно-научного центра "Институт биологии и медицины" Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;
- лабораторный комплекс опытных установок для проведения экспериментов в условиях высоких газо- и гидростатических давлений и температур Института магнетизма НАН Украины и МОН;
- комплекс для измерения теплового расширения твердых наноструктурных материалов и криокристалов при низких и сверхнизких температурах Физико-технического института низких температур имени Веркина Национальной академии наук Украины;
- коллекцию редких и исчезающих видов растений степных экосистем Украины Криворожского ботанического сада НАН Украины;
- коллекцию промышленно-ценных культур микроорганизмов для биологизации земледелия Инженерно-технологического института "Биотехника" Национальной академии аграрных наук Украины.
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Зеленский присвоил пожизненные стипендии выдающимся ученым
Недавно в соответствии с указом Президента Украины "О государственных стипендиях для выдающихся деятелей науки, образования, культуры и искусства, здравоохранения, физической культуры и спорта и информационной сферы" стипендии присвоили:
- Богаченко Алексей Георгиевич – 1940 года, доктору технических наук, профессору, заслуженному деятелю науки и техники Украины, лауреату Государственной премии СССР в области науки и техники, лауреату Государственной премии Украинской ССР в области науки и техники, лауреату премии Совета Министров СССР в области и техники;
- Кальченко Борису Ивановичу - 1938 года, доктору технических наук, профессору, заслуженному деятелю науки и техники Украины;
- Корнийчуку Николаю Сергеевичу – 1935 года, доктору сельскохозяйственных наук, профессору;
- Костромитину Виктору Михайловичу – 1936 года рождения, доктору сельскохозяйственных наук, профессору;
- Кублановскому Валерию Семеновичу – 1936 года рождения, доктору химических наук, профессору;
- Лесном Николае Викторовиче – 1938 года, докторе сельскохозяйственных наук, старшему научному сотруднику;
- Паламарчук Валентине Федоровне – 1930 года рождения, доктору педагогических наук, профессору
- Тоцкому Владлену Николаевичу – 1936 года рождения, доктору биологических наук, профессору, заслуженному деятелю науки и техники Украины;
- Центилу Виталию Григорьевичу – 1939 года, доктору медицинских наук, профессору, заслуженному деятелю науки и техники Украины;
- Чабаненко Павлу Павловичу – 1939 года рождения, доктору военных наук, профессору, заслуженному деятелю науки и техники Украины;
- Черному Николаю Васильевичу – 1935 года рождения, доктору ветеринарных наук, профессору, заслуженному работнику сельского хозяйства Украины
- Ширан Наталии Владимировне – 1937 года рождения, доктору физико-математических наук, старшему научному сотруднику
- Шломчаку Георгию Григорьевичу – 1936 года рождения, доктору технических наук, профессору.